'Otro viernes de locos' llega a streaming: fecha y todo lo que se sabe

Después de su buen recibimiento por las salas de cines en Latinoamérica, la secuela de Un viernes de locos, llega a la comodidad de tu hogar a través de Disney +.

Fecha de estreno

La plataforma de streaming anunció este martes que el caos cómico y la diversión desopilante de la cinta protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en este nuevo capítulo, llegará el próximo 12 de noviembre.

De qué trata

Dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro Freaky Friday de Mary Rodgers, Otro viernes de locos, nos muestra a Tess (Curtis) y Anna (Lohan) nuevamente como madre e hija, pero ahora en una etapa distinta de sus vidas.

Ambas vuelven a interpretar a sus famosos personajes, pero ahora con un giro en la historia: Anna tiene una hija y próximamente también una hijastra.

Entre alegrías y desafíos de unir dos familias, madre e hija se enfrentan a algo nuevo, pues descubren que el rayo podría caer dos veces en el mismo lugar.

Tráiler

Acá te dejamos el tráiler oficial por si quieres recordar las aventuras de esta famosa familia.