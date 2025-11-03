Millie Bobby Brown de 'Stranger Things' denuncia a su compañero David Harbour por acoso

La actriz de 21 años presentó una extensa denuncia, “páginas y páginas de acusaciones” contra el actor —quien da vida al sheriff Jim Hopper en la serie—, por acoso, intimidación y comportamiento inapropiado, de acuerdo con versiones del Daily Mail y Mail on Sunday.

Esta denuncia se presentó previo al rodaje de Stranger Things 5 y posteriormente se inició una investigación confidencial contra el actor de 50 años para aclarar los hechos. “Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones”, señala el medio inglés Daily Mail.

Sin embargo, dicha acusación no se refiere a alguna conducta sexual inapropiada, sino refiere a un ambiente laboral “tenso y hostil” de Harbour hacia ella durante la grabación de la serie.

Por esa razón, la actriz habría estado acompañada por un representante durante el rodaje de esta última parte de la serie, de acuerdo con el medio The Sun .

Hasta el momento, ninguno de los actores ni Netflix han dado declaraciones al respecto. De hecho, la plataforma de streaming señaló que “nunca hará comentarios sobre una investigación interna”.