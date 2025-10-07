Publicidad

Cine y TV

Timothée Chalamet da la “mejor actuación de su vida” en ‘Marty Supreme’

Las primeras reacciones de la película dirigida por Josh Safdie son alentadoras y la califican de hilarante, divertida y con una tremenda interpretación de Chalamet.
mar 07 octubre 2025 07:51 PM
timothee-chalamet-marty-supreme-critica.png
Timothée Chalamet ofrece "la mejor actuación de su vida" en la película 'Marty Supreme', según la crítica especializada. (Foto: A24)

Si a alguien le cabía alguna duda sobre la capacidad actoral de Timothée Chalamet , todo indica que su próxima película Marty Supreme borrará cualquier titubeo. Tras una premier sorpresa durante el Festival de Cine de Nueva York, a la que asistieron algunos integrantes de la crítica especializada, los comentarios al trabajo del actor y del director Josh Safdie no son más que elogios.

Los comentarios van desde “una fuerza cinemática impresionante” hasta “la actuación de la vida de Chalamet”, y ya auguran que esta será una de las mejores películas del año.

Marty Supreme relata la singular vida de Marty Reisman, una leyenda del ping pong que en realidad solo comenzó a practicar (y ganar) en este deporte porque “quería dinero fácil”, según él mismo dijo en distintas ocasiones a lo largo de su vida.

‘Marty Supreme’: las primeras reacciones de la crítica

Para Ramin Setoodeh, coeditor en jefe de Variety, esta película es como si Uncut Gems, The Catcher in the Rye y Jerry Maguire se reunieran en una sola historia genialmente relatada por Safdie y que “presenta la mejor actuación de Timothée Chalamet hasta la fecha. La amé”.

Por su parte, para el especialista en cine Diego Andaluz, Marty Supreme es la mejor película de Josh Safdie hasta la fecha y también destaca el trabajo de Chalamet como una actuación “inolvidable”.

Por su parte, David Canfield, de The Hollywood Reporter, asegura que el actor francoestadounidense “nació para interpretar a Marty Resiman”.

¿Cuándo se estrena ‘Marty Supreme’ en México?

La película producida por A24, marca el regreso de Gwyneth Paltrow y Fran Drescher y tendrá su estreno en cines el próximo 25 de diciembre, justo a tiempo para entrar a la competencia del Oscar 2026.

