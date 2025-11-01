7 películas de terror moderno para maratonear este fin de semana

7 películas de terror para ver en Halloween

EL LEGADO DEL DIABLO (2018)

Disponible en Prime Video y Apple TV+

Con Hereditary, el director Ari Aster logra lo que creíamos muy difícil: entregarnos una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Narra la historia de Annie, una mujer que se muda con su familia a su casa de infancia después de que la matriarca de la familia murió y aunque espera superar sus difíciles años de niñez ahí, todo comienza a ser transformarse en una verdadera pesadilla cuando su pequeña hija Charlie comienza a ver fantasmas.

LA BRUJA (2015)

Disponible en Prime Video

Cuando creíamos que las figuras de las brujas ya no daban “tanto miedo”, llega el director Robert Eggers a sacudirnos con esta película de terror protagonizada por Anya Taylor-Joy.

La historia se posiciona en la Nueva Inglaterra de 1630, cuando una familia de colonos cristianos es expulsada del pueblo y tienen que recomenzar en las orillas de un bosque famoso por albergar demonios. En ese contexto, los padres sospechan que su hija mayor practica brujería.

NOSOTROS (2019)

Disponible en Paramount+ y Prime Video

Sí, Jordan Peele es espectacular haciendo películas de terror. En Nosotros (Us) narra la historia de Adelaide y su familia, quienes viajan a la casa en la playa en la que ella creció. Lo que parecía que serían unos días divertidos, se ensombrece con un presentimiento extraño, incómodo y de alerta que Adelaide tiene. Todo se vuelve aterrador cuando cuatro enmascarados entran a su casa, pero una vez que ven sus rostros, la cosa se torna tan abrumadora, como confusa, sorprendente y, por supuesto, horrorífica.

UN LUGAR TRANQUILO (2018)

Disponible en Claro Video y Paramount+

Dirigida y protagonizada por John Krasinski, A Quite Place recibió una de las mejores críticas en el año de su estreno. Relata la historia de una familia que se oculta en una cabaña remota luego de que en el año 2020 unas misteriosas criaturas con un oído extraordinario casi terminan con la población mundial, por lo que nuestros protagonistas deben comunicarse por lengua de señas para evitar ser cazados.

EL CONJURO (2013)

Disponible en HBO Max

No podemos negarlo: la primera película de El Conjuro sigue siendo una de las mejores películas de terror de la historia moderna y, aún hoy, provoca un miedo atroz. La historia narra la vida de Ed y Lorrain Warren, un matrimonio de investigadores paranormales que en los 70 deben enfrentarse a una entidad demoníaca para intentar ayudar a una familia que vive en una granja.

IT FOLLOWS (2014)

Para renta en Prime Video y Apple TV+

Es una historia… rara. Y perturbadora. Jay, interpretada por Maika Monroe, es una joven de 18 años que tiene sexo con su novio en la parte de atrás del auto. Lo que debería ser una experiencia placentera, se convierte en aterradora cuando su novio la amarra a una silla y le informa que le transmitió una maldición que solo se propaga a través del sexo. La maldición es un espíritu que puede tomar distintas formas y que se dedica a acosarla y perseguirla, ¿la única forma de librarse de esto? Según su exnovio, es pasándole la maldición a alguien más.

MIDSOMMAR (2019)

Disponible en Lionsgate y para renta en Prime Video y Apple TV+

Otra película de Ari Aster en este conteo porque ¿por qué no si es uno de los mejores directores para contar este tipo de historias? En Midsommar, protagonizada por Florence Pugh, vemos a una joven pareja estadounidense que visitan el festival de verano sueco que se celebrará en una pequeña y remota aldea. Sí, todo parece ser bellísimo, pero todo da un giro aterrador cuando los pobladores los invitan a participar en la fiesta… y la cosa se pone perturbadora.