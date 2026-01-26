Kanye West publicó una carta de disculpa pública en la que admite haber perdido “contacto con la realidad”, tras años de comportamientos polémicos y dispersión de discurso de odio contra grupos vulnerables. El rapero y productor de hip hop pagó una página completa del Wall Street Journal para ofrecer una explicación sobre su estado de salud mental y pedir perdón a las personas que hirió.
La carta en la que Kanye West pide perdón y habla de su salud mental
“Estoy profundamente mortificado”, escribió YE en la carta, refiriéndose al discurso antisemita y racista que difundió en años pasados y aseguró que una condición cerebral mal diagnosticada y un episodio maniaco-psicótico influyeron en sus acciones que hoy reconoce como inaceptables.
Perdí el contacto con la realidad. Conforme ignoré el problema, las cosas empeoraron. Dijo e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Algunas de las personas a las que más amo las traté de lo peor.
YE se disculpa por ataques antisemitas y racistas y habla de su salud mental
A lo largo de la carta, West aseguró que “tocó fondo” hace algunos meses, y que la situación se volvió tan insostenible para él que “algunas veces ya no quería estar más aquí”.
Reconoció de manera directa las ocasiones en las que atacó a la comunidad judía, utilizó la esvástica e hizo declaraciones a favor de Hitler , afirmando que en esos momentos había perdido “sentido de la realidad”.
Te recomendamos leer:
“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido en tomar responsabilidad, un tratamiento y un cambio significativo. Aún así, eso no excusa lo que hice. No soy un nazi ni un antisemita. Yo amo a las personas judías”, dijo.
A la comunidad negra, que me sostuvo durante los momentos más altos, los más bajos y los más oscuros. La comunidad negra es, incuestionablemente, el base de quien soy. Lamento muchísimo haberlos decepcionado. Nos amo.
¿Qué pasó con Kanye West?
En la extensa carta, YE compartió detalles sobre un accidente automovilístico que vivió hace unos 25 años, poco antes de convertirse en una superestrella de la música, y aseguró que en ese momento sufrió una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro que no fue diagnosticada correctamente sino hasta 2023. Esta lesión, dijo, es la causa del síndrome de bipolaridad con el que vive.
“Sientes que estás viendo el mundo de una manera más clara, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo (...) La parte más aterradora sobre este desorden es lo persuasivo que es cuando te dice: ‘no necesitas ayuda’. Te enceguece, pero tú estás convencido de tener el conocimiento. Te sientes poderoso, asertivo, imparable. Perdí contacto con la realidad”, detalló West en su carta.
La parte más aterradora sobre este desorden es lo persuasivo que es cuando te dice: ‘no necesitas ayuda’.
Agregó que aprendió más sobre ese desorden psiquiátrico leyendo en foros de Reddit a personas que atraviesan experiencias similares y por la constante ayuda de su esposa. “Tener desorden bipolar es un estado notable de una enfermedad mental constante. Cuando entras a un episodio maniaco, ya estás enfermo en ese punto. Cuando no estás en un episodio, eres completamente ‘normal’ y es cuando la destrucción de esa enfermedad te pega aún más. Cuando toqué fondo hace algunos meses, mi esposa me animó a finalmente pedir ayuda”.
El tratamiento que está tomando
El cantante de hip hop aseguró que está retomando el rumbo de su vida y trabajando activamente en mejorar su salud a través de un régimen efectivo de medicamentos, terapia, ejercicio y una vida sana. “Reencontré una claridad renovada y muy necesaria y estoy dirigiendo mi energía en arte positivo y significativo: música, moda, diseño y algunas otras ideas que ayuden al mundo”.
Kanye West, ahora conocido como YE, aseguró que es consciente de que “mis palabras como líder de mi comunidad tienen un impacto e influencia global. En mi manía perdí por completo la noción de eso”.
No pido simpatía, ni un “pase libre”, a lo que aspiro es a ganarme su perdón. Hoy escribo esto para pedirles su paciencia y entendimiento en mi proceso de encontrar mi camino a casa.