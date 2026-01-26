“Estoy profundamente mortificado”, escribió YE en la carta, refiriéndose al discurso antisemita y racista que difundió en años pasados y aseguró que una condición cerebral mal diagnosticada y un episodio maniaco-psicótico influyeron en sus acciones que hoy reconoce como inaceptables.

Perdí el contacto con la realidad. Conforme ignoré el problema, las cosas empeoraron. Dijo e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Algunas de las personas a las que más amo las traté de lo peor. YE

YE se disculpa por ataques antisemitas y racistas y habla de su salud mental

A lo largo de la carta, West aseguró que “tocó fondo” hace algunos meses, y que la situación se volvió tan insostenible para él que “algunas veces ya no quería estar más aquí”.

Reconoció de manera directa las ocasiones en las que atacó a la comunidad judía, utilizó la esvástica e hizo declaraciones a favor de Hitler , afirmando que en esos momentos había perdido “sentido de la realidad”.

“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido en tomar responsabilidad, un tratamiento y un cambio significativo. Aún así, eso no excusa lo que hice. No soy un nazi ni un antisemita. Yo amo a las personas judías”, dijo.