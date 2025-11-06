En una imagen muy similar al anuncio de su presentación en Brasil (únicamente con cambios en los datos de fechas y lugar), YE publicó en su cuenta de Instagram que ofrecerá una presentación única en Ciudad de México, sin embargo a los pocos minutos borró el anuncio, aunque el sitio para el pre registro de venta de boletos sigue activo.

El concierto de Kanye será el próximo 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros y únicamente será una presentación.

Para poder comprar entradas al concierto , los fans tendrán que registrarse en el sitio yemexicocity.com , que se encuentra activo (aunque se marca como un “sitio no seguro”), una dinámica similar a la que se impuso para sus fanáticos brasileños que podrán disfrutar una presentación el 29 de noviembre en Sao Paulo.

A pesar de que el cantante borró la publicación de su Instagram, el sitio del preregistro sigue activo y solo se solicitan datos como Nombre, Apellido, E-mail y Género. Una vez enviada la información, recibirás un correo de confirmación, aunque esto no significa que tienes garantizada una entrada al concierto.

El sitio del preregistro de los boletos para el concierto de Ye ya está activo. (Foto: yemexicocity.com )

Todavía no hay muchos detalles sobre este concierto de Ye en la Plaza de Toros de CDMX, pero todo indica que ya es un hecho que el rapero regresará a nuestros país.