Julio Iglesias la salva en España: Fiscalía archiva denuncias por “falta de competencia”

En un comunicado, el Ministerio Público declaró que “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía”.

Ante esto, Amnistía Internacional y Women’s Link, las dos organizaciones que representan y asesoran a las denunciantes, calificaron el hecho como una “decisión lamentable” y aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

¿Qué pasó con Julio Iglesias?

El 5 de enero pasado, dos exempleadas de Julio Iglesias, de 82 años, presentaron una denuncia en España en contra del artista y afirmaron que fueron víctimas de acoso y agresiones sexuales , además de que presuntamente él abusaba de su poder con empleadas jóvenes en situaciones precarias.

Incluso, en su testimonio a Univisión y elDiario.es –medios de comunicación que realizaron la investigación–, una de ellas describió violación sexual. Todos estos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas.

Julio Iglesias y su equipo legal negaron las acusaciones y pidieron que las denuncias fueran archivadas.

