Las autoridades españolas decidieron dar carpetazo al caso de Julio Iglesias y se declararon no competentes para investigar las denuncias por delitos sexuales y trata de personas en contra del cantante, pues los hechos ocurrieron en Bahamas y República Dominicana. Las organizaciones que asesoran a las demandantes aseguran que seguirán luchando por justicia.
Julio Iglesias la salva en España: Fiscalía archiva denuncias por “falta de competencia”
En un comunicado, el Ministerio Público declaró que “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía”.
Ante esto, Amnistía Internacional y Women’s Link, las dos organizaciones que representan y asesoran a las denunciantes, calificaron el hecho como una “decisión lamentable” y aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.
¿Qué pasó con Julio Iglesias?
El 5 de enero pasado, dos exempleadas de Julio Iglesias, de 82 años, presentaron una denuncia en España en contra del artista y afirmaron que fueron víctimas de acoso y agresiones sexuales , además de que presuntamente él abusaba de su poder con empleadas jóvenes en situaciones precarias.
Incluso, en su testimonio a Univisión y elDiario.es –medios de comunicación que realizaron la investigación–, una de ellas describió violación sexual. Todos estos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas.
Julio Iglesias y su equipo legal negaron las acusaciones y pidieron que las denuncias fueran archivadas.
Por qué la Fiscalía declara ‘falta de competencia’ en el caso Julio Iglesias
Tras analizar la acusación, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas "son extranjeras" y "no residen en España", el acusado -que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas- tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, aclaró que el archivo no hace del caso una "cosa juzgada", por lo que las denunciantes pueden presentar su denuncia en otras jurisdicciones.
Women's Link explicó la semana pasada que la denuncia se hacía en España, y no en los países donde ocurrieron, porque la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", dijo en una rueda de prensa Jovana Ríos Cisnero, su directora ejecutiva.
Según las dos organizaciones que asesoran y acompañan a las denunciantes, "Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia –sexual, psicológica, física y económica– por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021".
De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias las agredió y acosó sexualmente, revisaba regularmente sus celulares, les prohibía salir de la casa donde trabajaban y les exigía jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato.
