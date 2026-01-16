Publicidad

"Son absolutamente falsas": Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual y trata

El cantante de 82 años rechazó las denuncias de dos exempleadas, que lo señalan de presuntos delitos sexuales y trata de personas.
vie 16 enero 2026 02:30 PM
El cantante Julio Iglesias rompió el silencio este viernes y señaló que son "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que lo denunciaron ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El caso se dio a conocer el martes tras una investigación difundida por la cadena de televisión Unisión y el medio español elDario.es y que contenía acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante y padre de Enrique Iglesias.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", indicó el cantante, de 82 años, en Instagram, en su primera reacción directa desde el inicio del escándalo.

Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza
Julio Iglesias

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", destacó.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó en un mensaje que finaliza estampando su firma y agradeciendo a "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado "mensajes de cariño".

La Fiscalía española, que está examinando las denuncias todavía en fase preprocesal, tomará declaración a las dos mujeres como testigos protegidos. Tendrán tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante, agregó.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, Iglesias siempre estuvo rodeado de una fama de seductor.

Uno de sus exmanagers, Fernán Martínez, describió a un hombre "besucón", "muy de contacto físico", aunque aseguró que "nunca" le vio "comportamiento de estos agresivos", como los denunciados, en declaraciones a la cadena Telecinco.

Iglesias comparte su vida desde hace décadas con la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger, madre de sus cinco hijos pequeños.

