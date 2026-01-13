Julio Iglesias enfrenta demanda por agresiones sexuales en España: esto se sabe

La denuncia contra el cantante de 82 años fue presentada el pasado 5 de enero, confirmaron fuentes jurídicas a la agencia AFP pero sin ofrecer más detalles.

La demanda se hizo pública tras la investigación publicada este martes por Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. "Él me metía los dedos por todos los lados", añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que el Iglesias, de 82 años, respondiera a las denuncias. AFP intentó sin éxito contactar con él para conocer su versión.

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como Hey, De niña a mujer y Me olvidé de vivir, cantó en varios idiomas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

