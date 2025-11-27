Publicidad

Entretenimiento

Documentos de la Corte revelan que Blake Lively “acomodó la verdad” a su conveniencia

Una nueva revelación indica que Taylor Swift y Hugh Jackman sí estuvieron presentes durante la reunión de Justin Baldoni con Lively y Ryan Reynolds.
jue 27 noviembre 2025 09:14 PM
Foto de Hugh Jackman, Blake Lively y Ryan Reynolds durante la premier de la película It Ends With Us en agosto de 2024.
Nuevas revelaciones indican que Blake Lively "acomodó los hechos" respecto a su reunión con Baldoni para hacer pensar que Taylor Swift y Hugh Jackman no estuvieron presentes en la misma. (Foto: Cindy Ord/Getty Images)

Todo indica que Blake Lively “acomodó la verdad” sobre una reunión entre ella, Justin Baldoni, Taylor Swift, Ryan Reynolds y Hugh Jackman a la hora de presentar su demanda en contra del actor, director y productor de It Ends With Us.

En unos documentos de la corte recién revelados por medios estadounidenses se revela que, contrario a la versión pública, Taylor Swift y Hugh Jackman presuntamente sí fueron testigos de cómo Ryan Reynolds reclamaba a Justin Baldoni por “avergonzar por su peso” a Blake Lively.

La revista People tuvo acceso a la documentación en la que se indica cómo el 25 de abril de 2023, Baldoni asistió al apartamento de Lively y Reynolds en Nueva York donde el esposo de la actriz presuntamente reclamó al director diciéndole que era “horrible” preguntar por el peso de una mujer, acusándolo de “fat shaming” a lo que Justin Baldoni respondió “completamente avergonzado” y se disculpó entre lágrimas.

Mientras todo eso sucedía, Taylor Swift y Hugh Jackman se encontraban en el apartamento, lo que contradice la versión pública hecha por Blake Lively, quien aseguraba que ninguno de los dos sabía que Baldoni estaría en el lugar.

Fuentes internas de Page Six aseguran que Lively acomodó la versión de los hechos para que pareciera que ni Baldoni ni Swift se habían encontrado, sin embargo la cantante sí estuvo presente durante toda la reunión y no dijo nada al director y productor.

Esto encaja con la versión de Justin Baldoni quien, en su contrademanda por 400 millones de dólares (misma que fue desestimada por un juez), aseguraba que Lively y Reynolds utilizaban como arma su amistad con la cantante Taylor Swift, de quien la propia Blake Lively se refería como “su dragón”.

Esto, según el documento de Baldoni, significaba un mensaje claro para él: no solo habría de lidiar con su coprotagonista, sino con su marido y su amiga, dos de las celebridades más influyentes y adineradas del mundo “quienes no temerían hacer las cosas muy difíciles para él”.

Los documentos recién revelados muestran que los hechos son más cercanos a la versión del productor que de la actriz. Ahora solo queda esperar al juicio que se realizará en el primer trimestre de 2026.

