La batalla no termina: Baldoni solicita declaración jurada de Taylor Swift

Hoy, el equipo de la defensa del actor y director declaró que Swift accedió a declarar entre el 20 y 25 de octubre y solicitó al tribunal permiso para extender el plazo que se les había impuesto; sin embargo, el representante legal de la cantante, Douglas Baldridge, afirmó que ella “no tiene ningún papel material en esta acción”, según informó Variety .

Además, aclaró que su clienta “no accedió a declarar”, pero si se le obliga estaría disponible la semana del 20 de octubre.

Esto significa que, en caso de que sea citada, podría cuestionársele sobre las conversaciones que mantuvo con Blake Lively sobre las condiciones de trabajo en el set de la película It Ends With Us.

Por lo pronto, el equipo de Justin Baldoni se anotó a favor una batalla en esta guerra que ha sacudido a Hollywood: obtuvo un permiso judicial para obtener los mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift , luego de que el equipo de la actriz intentó sin éxito excluir a la cantante del caso.

¿Qué dicen los abogados de Blake Lively sobre la posible declaración de Taylor Swift?

El equipo de abogados de la actriz y productora se opuso a extender el plazo de declaración para que Taylor Swift, quien solía ser una amiga cercana de Lively. Para esto, cuestionaron la pertinencia de su testimonio.

Lively ya declaró, pero su equipo aún no ha tomado la declaración ni de Baldoni ni de Steven Sarewitz y Jamey Heath, coacusados en este caso, además de que solicitaron una extensión de plazo para interrogarles entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre. Acusan también al equipo del actor de demorar el proceso, a lo que se les respondió que únicamente solicitan la prórroga para incluir la declaración de Taylor Swift, “debido a las obligaciones profesionales preexistentes de la señora Swift”.

Por lo pronto, ambas partes están a punto de terminar la investigación de este caso en el que Lively demandó a Baldoni, director y coprotagonista, de acoso sexual y represalias. La actriz asegura que él, los productores y publicistas de la película lanzaron una campaña de desprestigio en su contra.

Se espera que el juicio inicie en la primavera de 2026 en Nueva York.