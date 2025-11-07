En unos documentos de la demanda que recién se hicieron públicos, la defensa de Lively aseguran que la actriz perdió al menos 56.2 millones de dólares en ganancias pasadas y futuras de actuación, producción y otros compromisos laborales. A esto, sumaron una pérdida de 49 millones de dólares que sufrió su marca de belleza Blake Brown y otros 22 millones de su compañía de bebidas Betty Buzz/Betty Booze.

Estas pérdidas, aseguraron los abogados, se registraron a partir del daño a su imagen personal.

Según un reporte de Variety , a todas estas sumas de dinero se añaden 34 millones de dólares en daño a la reputación, cifra que sacaron basándose en las 65 millones de impresiones negativas generadas en redes sociales.

Blake Lively mantiene una demanda en contra de su coestrella y director Justin Baldoni, el productor Jamey Heath, además de Steve Sarowitz, director del estudio, y sus publicistas. Se tiene programado que en marzo de 2026 inicie el juicio.

La actriz asegura que fue blanco de una campaña de desprestigio en redes sociales que, según dice, iniciaron cuando hizo una queja formal por acoso sexual en el set de grabación.

En diciembre de 2024, los abogados de Lively presentaron una demanda asegurando que los daños excedían los 75,000 dólares, pero en unos documentos presentados en julio –que recién se hicieron públicos– aumentaron la cifra a un mínimo de 161 millones de dólares.

De hecho, los abogados aseguran que buscarán triplicar esa cantidad por el concepto de “daños punitivos”.

Lively vs Baldoni: quiénes se espera que declaren en el juicio

Si Blake Lively está exigiendo una fuerte cantidad de dinero como reparación del daño, el equipo legal de Justin Baldoni tampoco se queda atrás en esta guerra legal y mediática.

El actor y director asegura que ha sufrido al menos 400 millones de dólares en daños por alegaciones difamatorias y falsas en su contra. Sin embargo, esta demanda fue desestimada en junio, cuando un juez aseguró que Baldoni no puede demandar por difamación sobre señalamientos hechos en una demanda legal.

A pesar de esto, el equipo legal de Justin Baldoni se prepara para dar una batalla importante durante el juicio que incluirá a grandes nombres celebridades y ejecutivos de la industria. De hecho, se espera que personajes como Taylor Swift, Emily Blunt, Scooter Braun, Hugh Jackman, Gigi Hadid, Ari Emmanuel, y Tony Vinciquerra y Tom Rothman, ambos altos ejecutivos de Sony Pictures, acudan a declarar.