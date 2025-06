El juez determinó que las alegaciones de acoso sexual en el set de It Ends With Us que interpuso la actriz están legalmente protegidas y, por lo tanto, son inmunes a la demanda que Baldoni realizó a inicios de este año y que además de Lively, también incluye a su esposo Ryan Reynolds y otras personas cercanas a la pareja.

Los abogados de Lively dijeron que esta decisión es una “victoria total y una reivindicación” tanto para la actriz como a las personas que “Justin Baldoni y Wayfarer arrastraron”, como Reynolds, Leslie Sloane y el New York Times.

“Como lo hemos dicho desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares era un fraude y la Corte lo ha visto así”, dijeron los abogados Esra Hudson y Mike Gottlieb en un comunicado.

El juez Jewis J. Liman echó por tierra la demanda asegurando que “incluso si se percatan de que no lo necesitan, una empleada puede insistir en las protecciones en contra del acoso sexual que necesarias en su espacio de trabajo sin ser acusada de extorsión. Si el empleador accede, esto no puede ser utilizado después llamándose a sí mismo víctima de amenazas de la empleada”, según informó The Hollywood Reporter .

Aunque no todo está perdido para el equipo legal de Baldoni. Liman dejó la puerta abierta para que la productora y Baldoni puedan levantar una demanda relacionada a obligaciones contractuales, aunque ni el director ni su equipo legal han respondido ni hecho comentarios al respecto.