Autora de 'It Ends With Us' se avergüenza del libro por pleito legal entre protagonistas

Tras meses de una lucha legal y mediática entre los protagonistas Justin Baldoni y Blake Lively, la escritora se animó a hacer una declaración al respecto en una entrevista para ELLE en la que abordó el tema de la controversia y dejó muy claro lo que piensa.

Como recordarás, hace casi un año, en diciembre de 2024, Blake Lively demandó a Justin Baldoni quien además dirigió la película, por acoso sexual y un presunto esfuerzo por destruir su reputación, a lo que los abogados del director, productor y actor contraatacaron.

La batalla legal es considerada una de las más impactantes en Hollywood en los últimos años.

¿Qué dijo Colleen Hoover sobre el caso Blake Lively vs Justin Baldoni?

La autora aseguró que todo el drama es “desafortunado” y “decepcionante”, pues hay personas reales envueltas “con sentimientos y emociones reales”.

“Todo esto de verdad ha tenido un enorme impacto en la carrera de algunos de los actores y creo que todo alrededor es muy triste”, dijo Hoover quien además explicó que había abstenido a hablar públicamente al respecto. “Estoy intentando quedar fuera de toda esta negatividad. Yo podría contar mi propia historia… pero no quiero llamar la atención a ello, y no quiero pasar por encima de alguien para sobresalir yo”.

Prefiero ignorarlo y dejar que la gente piense y diga lo que quiera decir. Colleen Hoover

“Siento que en este punto es tan grande que no hay nada que alguien pueda decir para cambiar la opinión que la gente tiene al respecto, incluso cuando nadie tiene la verdad. Ni siquiera yo”.

It Ends With Us está inspirada en la historia de la mamá de Hoover y cómo fue que logró dejar a su violento padre biológico, y a pesar de eso siente que todo el drama legal alrededor de la película cambió su perspectiva en la historia.

“El libro está inspirado en su historia y ahora nos provoca estrés postraumático pensar en ella. Me siento terrible porque casi siento que ella ha atravesado más con todo lo que sucede tras la película, que ha sido más doloroso que lo que atravesó con mi papá solo por ver toda la fealdad alrededor de esto”, dijo la escritora.

Entre más tiempo pasa, más fácil se vuelve para todos nosotros. Pero es triste, porque me sentía muy orgullosa de ese libro. Y sí, todavía lo estoy, pero de una forma menos pública. Tal vez necesito ir a terapia, no lo sé. Colleen Hoover

También admitió que siente que no puede ni recomendar su propia novela. “Creo que (la demanda) ensombreció todo. Me siento avergonzada de decir que yo la escribí. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, solo les digo que soy escritora y que, por favor, no me pregunten qué he escrito”.