Diddy Combs ya tiene fecha para ser liberado: esto se sabe

En la sentencia dictada el pasado 3 de octubre se le atribuyeron dichos cargos, ambos relacionados con prostitución. De hecho, el juicio penal contra el artista concluyó en julio con un veredicto dividido, pues Diddy fue absuelto de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, lo que evitó que pasara varias décadas en prisión.

Ahora, se espera que Combs —quien ya ha cumplido más de un año tras las rejas en Brooklyn—, sea liberado de prisión el próximo 8 de mayo de 2028, de acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones.

Esta fecha toma en cuenta su buen comportamiento en la cárcel, lo que significa que puede reducir el tiempo de condena estipulado.

El equipo legal del artista presentó una apelación tras la sentencia del pasado 3 de octubre, pero dado a su historial es improbable que esta moción sea aprobada.

En la audiencia de sentencia, los seis hijos adultos de Combs mostraron su apoyo a su padre; rompieron en llanto y suplicaron al juez que le diera “benevolencia”.