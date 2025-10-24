Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

Chris Brown comparece ante tribunal en Londres por acusación de agresión

El cantante estadounidense, quien está en libertad bajo fianza, se presentó ante un tribunal y el juicio está previsto que inicie a finales de 2026.
vie 24 octubre 2025 01:34 PM
Chris Brown Appears In Court Charged With Grievous Bodily Harm With Intent
Chris Brown se presentó a la corte de Southwark Crown en Londres. (Foto: Leon Neal/Getty Images)

Chris Brown se presentó a un tribunal en Londres en una visita previa a su juicio por agresión que se realizará el próximo año.

Publicidad

El cantante estadounidense, quien ya ha tenido problemas con la justicia antes por no controlar su ira, está acusado de agredir a un productor musical en un club nocturno de Londres en un “ataque no provocado” con una botella en 2023, señalamiento que Brown negó.

Lee:

Foto de P Diddy en los Billboard Music Awards de 2022
Entretenimiento

Sean ‘Diddy’ Combs se queda en prisión: juez dicta una condena de más de 4 años

Además de la acusación de intentar infligir lesiones corporales graves, el rapero también rehúsa un cargo menos grave de agresión causando lesiones corporales.

Chris Brown, de 36 años, no está obligado a comparecer, sin embargo decidió presentarse ante el tribunal de Southwark Crown y compareció junto al otro acusado Omololu Akinlolu, de 38 años, quien también negó los cargos por los que es señalado.

Recomendamos:

Gérard Depardieu será juzgado por presunta violación a actriz, afirman
Entretenimiento

Gérard Depardieu será juzgado por presunta violación a actriz, afirman

El juicio de ambos está previsto para octubre de 2026.

El dos veces ganador de dos premios Grammy está en libertad bajo fianza luego de que pagó 6.7 millones de dólares para poder realizar su gira Breezy Bowl XX, que terminó hace apenas unos días.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Chris Brown Agresión

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad