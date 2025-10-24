Chris Brown comparece ante tribunal en Londres por acusación de agresión

El cantante estadounidense, quien ya ha tenido problemas con la justicia antes por no controlar su ira, está acusado de agredir a un productor musical en un club nocturno de Londres en un “ataque no provocado” con una botella en 2023, señalamiento que Brown negó.

Además de la acusación de intentar infligir lesiones corporales graves, el rapero también rehúsa un cargo menos grave de agresión causando lesiones corporales.

Chris Brown, de 36 años, no está obligado a comparecer, sin embargo decidió presentarse ante el tribunal de Southwark Crown y compareció junto al otro acusado Omololu Akinlolu, de 38 años, quien también negó los cargos por los que es señalado.

El juicio de ambos está previsto para octubre de 2026.

El dos veces ganador de dos premios Grammy está en libertad bajo fianza luego de que pagó 6.7 millones de dólares para poder realizar su gira Breezy Bowl XX, que terminó hace apenas unos días.

