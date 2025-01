Justin Baldoni contraataca: demanda por 250 mdd al NYT por difamación

Justin Baldoni inició su contraataque. El director y actor presentó una demanda por difamación contra el New York Times por 250 millones de dólares en la que asegura que la publicación sobre la acusación de acoso sexual que hizo Blake Lively en su contra está llena de “inexactitudes, tergiversaciones y omisiones” basadas en la narrativa de la actriz.

El medio especializado Variety informó que el director y protagonista de la película It Ends With Us alega The New York Times no demostró “integridad periodística” al investigar las acusaciones hechas por Lively.