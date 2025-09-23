Matthew McConaughey revela su mejor secreto para un matrimonio feliz y duradero

Y no, no se refiere precisamente a la vida sexual (que por supuesto que importa), sino a cambiar el tamaño de la cama dependiendo de la edad de los hijos.

En una entrevista para The View , durante la que hablaba de su libro Poems & Prayers, el actor de 55 años explicó por qué cambiar de cama es importante.

“Escuchen esto: hace años visitamos la casa de un amigo, poco antes de tener hijos, y lo que él y su pareja hicieron fue poner dos camas King-size juntas. ¡Dos! La razón era simple: tenían hijos pequeños y los niños se iban a dormir con ellos”, comenzó a explicar McConaughey, casado con Camila Alves con quien tiene tres hijos.

“¡Fue una gran idea! Así que hicimos eso y, claro, los niños venían a dormir a la cama y ¿qué pasaba? No se iban”, continuó el actor que comenzó su relación con Alves en 2006 y se casaron en 2012.

Por supuesto, cuando sus hijos Levi, Vida y Livingston aprendieron a dormir en sus propias habitaciones, ya no tenían el mismo problema de pequeñitos llegando a dormir con sus papás. “Como dejan de venir a la casa te despiertas y piensas: ‘oh, ¡hola, cariño!’, pero está a 20 pies de distancia… no es algo muy productivo para acurrucarse”.

Matthew McConaughey, Camila Alves y sus hijos Levi, Vida y Livingston. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Entonces… ¿cuál fue la solución a este nuevo problema? Cambiar nuevamente de cama, pero ahora por una Queen-size, “es bueno para el matrimonio, lo prometo”.

Así que ya sabes, si no tienes hijos, una cama tamaño Queen es perfecta, pero si tienes hijos pequeños, considera hacer el cambio a King-size durante su primera infancia porque seguro necesitarás más espacio… aunque no te acostumbres a estar lejos de tu pareja.