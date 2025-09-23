Matthew McConaughey revela su mejor secreto para un matrimonio feliz y duradero

La comunicación, la risas, el tiempo a solas y compartido y la confianza son elementos indispensables en una relación de pareja sana, pero para Matthew McConaughey eso no es ni lo único ni suficiente. De hecho, el actor tiene un secreto para un matrimonio feliz y duradero y todo tiene que ver con… la cama.
El secreto de Matthew McConaughey para un matrimonio feliz y duradero
Y no, no se refiere precisamente a la vida sexual (que por supuesto que importa), sino a cambiar el tamaño de la cama dependiendo de la edad de los hijos.
En una entrevista para The View , durante la que hablaba de su libro Poems & Prayers, el actor de 55 años explicó por qué cambiar de cama es importante.
“Escuchen esto: hace años visitamos la casa de un amigo, poco antes de tener hijos, y lo que él y su pareja hicieron fue poner dos camas King-size juntas. ¡Dos! La razón era simple: tenían hijos pequeños y los niños se iban a dormir con ellos”, comenzó a explicar McConaughey, casado con Camila Alves con quien tiene tres hijos.
“¡Fue una gran idea! Así que hicimos eso y, claro, los niños venían a dormir a la cama y ¿qué pasaba? No se iban”, continuó el actor que comenzó su relación con Alves en 2006 y se casaron en 2012.
Por supuesto, cuando sus hijos Levi, Vida y Livingston aprendieron a dormir en sus propias habitaciones, ya no tenían el mismo problema de pequeñitos llegando a dormir con sus papás. “Como dejan de venir a la casa te despiertas y piensas: ‘oh, ¡hola, cariño!’, pero está a 20 pies de distancia… no es algo muy productivo para acurrucarse”.
Entonces… ¿cuál fue la solución a este nuevo problema? Cambiar nuevamente de cama, pero ahora por una Queen-size, “es bueno para el matrimonio, lo prometo”.
Así que ya sabes, si no tienes hijos, una cama tamaño Queen es perfecta, pero si tienes hijos pequeños, considera hacer el cambio a King-size durante su primera infancia porque seguro necesitarás más espacio… aunque no te acostumbres a estar lejos de tu pareja.