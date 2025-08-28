¿Cuándo se estrena el documental de Juan Gabriel en Netflix? Ya hay fecha oficial

No es aventurado decir que su impacto en la vida de los hispanohablantes engloba a distintas generaciones. Sí hay algunas producciones sobre su vida, sin embargo tienen a dramatizar ciertos episodios. Es por eso que la nueva serie documental que se estrenará en Netflix es una buena noticia: Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo.

'Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo': la serie documental de Netflix

Según la plataforma, esta producción “ofrece un acceso sin precedentes a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable por vivir para crear".

El documental del Divo de Juárez tendrá cuatro episodios que son un recorrido por la vida del hombre detrás del ícono y mostrará material inédito y de archivo desde los inicios de su carrera hasta su muerte.

Además, un nada pequeño detalle que abona a que esta producción será sin duda alguna una de las más serias, completas y bien narradas que existan sobre Juan Gabriel es que María José Cuevas es la directora.

Cuevas, quien es artista visual, es la mente detrás de otros documentales como Bellas de Noche (2016) y La dama del silencio (2023), ambas producciones que narran distintas historias con rigor, ofrecen una visión profunda, personal, respetuosa y sumamente sensible de las historias que abordan.

Además, el documental de Juan Gabriel es producido por Laura Woldenberg, documentalista y periodista, e Ivonne Gutiérrez, fundadoras de la casa productora Mezcla, especializada en documentales que, además de La dama del silencio, también lanzaron El Portal: Zona Divas y La oscuridad de la Luz del Mundo.

Con estos antecedentes, es un hecho que la próxima docuserie de Juan Gabriel será un documento cuidado e interesante que seguramente a más de un mexicano lo hará apreciar la obra del cantautor de una forma distinta.

¿Hay fecha de estreno?

Ya, ya tenemos fecha de estreno: los cuatro capítulos de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero llegarán a Netflix el 30 de octubre.

ACÁ PUEDES VER EL TRAILER DE LA SERIE DOCUMENTAL: