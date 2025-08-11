Harry y Meghan amplían contrato con Netflix… aunque menos jugoso que el anterior

La pareja ya produjo el documental Harry & Meghan y la serie With Love, Meghan en la que se muestra a la duquesa de Sussex como una experta en trabajo del hogar y tareas familiares y que tendrá una segunda temporada y un especial de Navidad, según informó la plataforma.

Este nuevo contrato es diferente al anterior pues Netflix tenía exclusividad sobre todas las producciones de la pareja, mientras que ahora tiene el derecho a aprobar o rechazar un proyecto antes de que Archewell Productions, la productora de Harry y Meghan Markle , pueda ofrecerlo a otros estudios.

“Nos enorgullece extender nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever”, dijo Meghan Markle, refiriéndose a la línea de productos de estilo de vida y hogar que lanzó hace apenas unos meses.

La directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, describió al príncipe Harry y Meghan Markle como “voces influyentes cuyas historias resuenan en el público de todo el mundo”.

La pareja, que se casó en 2018, vive en California desde 2020 tras renunciar a sus deberes de la familia real británica y ese mismo año firmó un acuerdo por 100 millones de dólares con la plataforma de streaming.

Aún no se han revelado los términos financieros del nuevo acuerdo, aunque de acuerdo al New York Times –medio que cita a una fuente que intervino en el convenio– el contrato renovado tiene un valor menor que el anterior.

Harry & Meghan, una serie de seis episodios, revela todo sobre su relación y su salida de la Casa de Windsor y alcanzó las 23 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, un récord para un documental de Netflix.

A finales de este año, Netflix estrenará un cortometraje documental de Archewell Productions sobre un pequeño orfanato en Uganda.

La pareja también está produciendo una adaptación romántica de la novela de Carley Fortune, Te ven en el lago, aunque aún no se ha confirmado su estreno en Netflix.