Mientras que McConaughey protagonizó y produjo la primera temporada de la serie lanzada en 2014, Pizzolatto escribió la historia, fue showrunner y también productor; desde entonces no se habían reencontrado en otros proyectos… hasta ahora.

El nuevo proyecto de esta dupla todavía no tiene título, pero desató una guerra entre plataformas de streaming: todas (menos HBO Max) querían quedarse con la producción. ¿La ganadora? Nada más y nada menos que Netflix.

Según The Hollywood Reporter , Netflix, empresa dirigida por Ted Sarandos desde 2020, se quedó con el proyecto producido por Skydance Sports y la razón por la que HBO Max no entró a la puja es porque Pizzolatto calificó de “desastre” la cuarta temporada de True Detective, misma que obtuvo diversas nominaciones y premios.

Pero… ¿de qué va la nueva serie de Pizzolatto y Matthew McConaughey?

La nueva serie de esta dupla todavía no tiene título, pero ya hay algunos detalles disponibles. Por ejemplo, que Matthew McCounaughety la protagonizará junto con Cole Hauser –conocido, entre otras cosas, por su papel como Rip Wheeler en Yellowstone–.



En esta serie, los actores interpretarán a dos hermanos y aunque no se sabe muy bien cuál es la historia de estos personajes, se infiere que está relacionada al mundo deportivo, debido a que Skydance Sports, responsable de Air (Ben Affleck y Viola Davis), Good Rivals, Kelce, entre otras, es la productora detrás del proyecto.

Tanto McConaughey como Hauser ya han trabajado antes juntos, en la comedia de Rebeldes y Confundidos, que se estrenó en 1993.