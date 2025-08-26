Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

La nueva serie de Matthew McConaughey es el proyecto más peleado de streaming

El actor y el showrunner Nic Pizzolatto, responsables de la existencia de ‘True Detective’, volverán a trabajar juntos y las plataformas de streaming pujaron duro para quedarse con el proyecto.
mar 26 agosto 2025 03:06 PM
matthew mccoaughey nueva serie true detective
Matthew McConaughey y Nic Pizzolatto se reúnen para una nueva serie, su primer proyecto juntos desde 'True Detective' temporada 1.

Una de las series más impactantes del streaming es, sin duda, True Detective, producción que con su suspenso y terror marcó un precedente en la calidad de la oferta de las plataformas. El éxito recayó en los hombros de Matthew McConaughey y Nic Pizzolatto.

Publicidad

Mientras que McConaughey protagonizó y produjo la primera temporada de la serie lanzada en 2014, Pizzolatto escribió la historia, fue showrunner y también productor; desde entonces no se habían reencontrado en otros proyectos… hasta ahora.

Lee:

que ver en apple tv
Cine y TV

¿Qué ver en Apple TV+? Las 9 series de la plataforma mejor calificadas por la crítica

El nuevo proyecto de esta dupla todavía no tiene título, pero desató una guerra entre plataformas de streaming: todas (menos HBO Max) querían quedarse con la producción. ¿La ganadora? Nada más y nada menos que Netflix.

Según The Hollywood Reporter , Netflix, empresa dirigida por Ted Sarandos desde 2020, se quedó con el proyecto producido por Skydance Sports y la razón por la que HBO Max no entró a la puja es porque Pizzolatto calificó de “desastre” la cuarta temporada de True Detective, misma que obtuvo diversas nominaciones y premios.

Pero… ¿de qué va la nueva serie de Pizzolatto y Matthew McConaughey?

La nueva serie de esta dupla todavía no tiene título, pero ya hay algunos detalles disponibles. Por ejemplo, que Matthew McCounaughety la protagonizará junto con Cole Hauser –conocido, entre otras cosas, por su papel como Rip Wheeler en Yellowstone–.

En esta serie, los actores interpretarán a dos hermanos y aunque no se sabe muy bien cuál es la historia de estos personajes, se infiere que está relacionada al mundo deportivo, debido a que Skydance Sports, responsable de Air (Ben Affleck y Viola Davis), Good Rivals, Kelce, entre otras, es la productora detrás del proyecto.

Tanto McConaughey como Hauser ya han trabajado antes juntos, en la comedia de Rebeldes y Confundidos, que se estrenó en 1993.

Publicidad

Tags

Matthew McConaughey True Detective nuevas-peliculas-series-en-netflix

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad