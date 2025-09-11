Por temor a redadas, Bad Bunny excluyó a EU de su gira: "Nos preocupaba mucho”

"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio", explicó el músico de 31 años en una entrevista para la revista británica i-D.

En particular, citó el "problema" de la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a las sedes de sus conciertos.

“Estaba el problema de que, ¡maldito ICE!, podría estar fuera de mi concierto. Es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, añadió el artista, que el domingo finaliza una residencia de 30 conciertos que impulsó el turismo en su isla natal, Puerto Rico, territorio caribeño vinculado a Estados Unidos.

"Los estadounidenses podían venir (aquí) a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían venir aquí, o a cualquier otra parte del mundo", señaló el artista, cuya gira pasará por Latinoamérica, Australia y Europa entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

En Puerto Rico, donde el ICE también opera, 500 inmigrantes —en su mayoría dominicanos-, fueron detenidos en los cuatro meses siguientes al regreso de Donald Trump al poder, informó una responsable local de la agencia AFP, Rebecca González-Ramos, en una entrevista en la radio pública estadounidense NPR.

De hecho, en junio, el propio Bad Bunny publicó en sus redes sociales el video de una intervención en la isla.

Con información de AFP