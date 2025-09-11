Publicidad

Por temor a redadas, Bad Bunny excluyó a EU de su gira: "Nos preocupaba mucho"

El artista de 31 años confesó en una entrevista que esta fue una de las razones para no incluir a Estados Unidos en su gira.
jue 11 septiembre 2025 04:02 PM
El riesgo de redadas de la policía migratoria en Estados Unidos en sus conciertos fue una de las razones por las cuales el cantante puertorriqueño Bad Bunny decidió no actuar en ese país durante su próxima gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour".

"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio", explicó el músico de 31 años en una entrevista para la revista británica i-D.

En particular, citó el "problema" de la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a las sedes de sus conciertos.

“Estaba el problema de que, ¡maldito ICE!, podría estar fuera de mi concierto. Es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, añadió el artista, que el domingo finaliza una residencia de 30 conciertos que impulsó el turismo en su isla natal, Puerto Rico, territorio caribeño vinculado a Estados Unidos.

"Los estadounidenses podían venir (aquí) a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían venir aquí, o a cualquier otra parte del mundo", señaló el artista, cuya gira pasará por Latinoamérica, Australia y Europa entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

En Puerto Rico, donde el ICE también opera, 500 inmigrantes —en su mayoría dominicanos-, fueron detenidos en los cuatro meses siguientes al regreso de Donald Trump al poder, informó una responsable local de la agencia AFP, Rebecca González-Ramos, en una entrevista en la radio pública estadounidense NPR.

De hecho, en junio, el propio Bad Bunny publicó en sus redes sociales el video de una intervención en la isla.

Con información de AFP

