Ahora sí es oficial: la pareja más mediática de los últimos años anunció su compromiso. Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar y compartieron la noticia en sus redes sociales con fotografías del momento en el que el futbolista le pidió matrimonio a la cantante.
“Karma is the guy on the Chiefs": Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar
“Tu maestra de Inglés y tu profesor de deportes se van a casar”, publicaron en la descripción de las fotos en las que se muestra el momento en el que Kelce, de 35 años, le entregó un anillo diseñado por él mismo.
El anillo, inspirado en la Era Victoriana, es un diamante de corte cushion de alrededor de 8 carats y un grado de claridad de VS1 –la más alta disponible–, incrustado en un trabajo artesanal de oro amarillo con diamantes más pequeños alrededor. El deportista trabajó junto con la diseñadora de joyería Kindred Lubeck y su estudio Artifex Fine Jewelry, cuyos precios de salida rondan alrededor de los 33,600 dólares por anillo.
La historia de Taylor Swift y Travis Kelce
La pareja comenzó a salir a mediados de 2023, cuando la cantante se encontraba en plena gira de The Eras Tour. Travis Kelce asistió al concierto en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs, e intentó entregarle un friendship bracelet (las pulseras de cuentas que se intercambian entre swifties) con su número de teléfono, sin embargo no logró verla.
Pasaron algunas semanas hasta que ella aceptó salir con el futbolista de americano, “si no está loco, es de lo que he estado escribiendo en mis canciones desde adolescente”, dijo hace apenas unas semanas la propia Taylor Swift sobre la forma en la que Kelce intentó acercarse a ella.
Si no está loco, es de lo que he estado escribiendo en mis canciones desde adolescente
Fue en septiembre de 2023 que la cantante apareció en el palco del estadio de los Jefes apoyando al equipo junto a la familia de Kelce; tras el partido fueron vistos cenando en privado y apenas un mes después hicieron su primera aparición pública, confirmando su relación.
La temporada 2023-2024 de la NFL, la aparición de Taylor Swift en los partidos de los Kansas City Chiefs fue constante y en el Super Bowl LVIII, cuando el equipo ganó, ella bajó al campo para celebrar junto con Travis Kelce.
La semana pasada, Taylor Swift anunció su álbum The Life of a Showgirl durante el podcast New Heights, coconducido por Travis y su hermano Jason Kelce.