F1: ‘Checo’ Pérez entre los peores tiempos en ensayos de pretemporada de Bahrein

Fueron Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari las escuderías que dominaron las pruebas del segundo y penúltimo día en el circuito de Sakhir.

El joven Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, superó por un margen cortísimo al australiano Oscar Piastri, de McLaren, y a los dos campeones del mundo, Max Verstappen y Lewis Hamilton, de Red Bull y Ferrari, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, es compañero del británico George Russell, dio su mejor vuelta en 1 minuto 32 segundos y 803 milésimas. Piastri, de McLaren, terminó apenas 58 milésimas atrás.

Mientras que Verstappen dio 139 vueltas a bordo de su Red Bull y terminó con el tercer mejor tiempo a 359 milésimas de Antonelli. En cuanto a Hamilton, que inicia su segunda temporada en Ferrari, fue cuarto a 605 milésimas.

‘Checo’ Pérez todavía lejos de los más rápidos de la Fórmula 1

Todos los equipos se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas reglas de la Fórmula 1 sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne el 8 de marzo.

La semana pasada, las cuatro escuderías más fuertes dominaron los ensayos, aunque ninguna de ellas se atrevió a autoproclamarse favorita para el Mundial de constructores ganado en 2024 y 2025 por McLaren, equipada con motores Mercedes.

Las sorpresas positivas del día las dieron pilotos de escuderías más modestas: el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el sexto mejor tiempo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi) fue séptimo, y el francés Esteban Ocon (Haas) terminó noveno.

Por contra, Aston Martin y su motor Honda siguen dando motivos para preocuparse: el dos veces campeón del mundo español, Fernando Alonso, vio interrumpida su sesión por una nueva avería y concluyó en penúltima posición, a más de 4,5 segundos de Antonelli.

Así quedaron los lugares:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en 1:32.803 (79 vueltas)

2. Oscar Piastri (McLaren- motor Mercedes) a 0.058 (86)

3. Max Verstappen (Red Bull) a 0.359 (139)

4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0.605 (78)

5. Lando Norris (McLaren-motor Mercedes) a 0.650 (72)

6. Franco Colapinto (Alpine-motor Mercedes) a 1.015 (120)

7. Nico Hülkenberg (Audi) a 1.184 (73)

8. George Russell (Mercedes) a 1.308 (77)

9. Esteban Ocon (Haas-motor Ferrari) a 1.398 (58)

10. Liam Lawson (Racing Bulls-Red Bull) a 1.729 (106)

11. Alexander Albon (Williams-motor Mercedes) a 1.752 (117)

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 2.460 (29)

13. Oliver Bearman (Haas-motor Ferrari) a 2.476 (69)

14. Sergio Perez ( Cadillac - motor Ferrari) a 2.566 (50)

15. Fernando Alonso (Aston Martin-motor Honda) a 4.669 (68)

16. Valtteri Bottas (Cadillac-motor Ferrari) a 7.390 (58)

