¿Cómo queda la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026?

Como recordarás, una de las noticias que por supuesto dio la vuelta al mundo fue la llegada del equipo Cadillac a partir del siguiente año con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en los asientos, así que será una gran oportunidad para verlos juntos en esta dupla ya conocida como “los fabulosos Cadillac”.

También, otro cambio importante es la salida de Yuki Tsunoda de Red Bull Racing tras no obtener los resultados deseados por el equipo. En su lugar, junto a Max Verstappen, se integra Isack Hadjar tras su destacada temporada de novato en Racing Bulls.

Son bastantes cambios los que habrá en la F1, pero para que calientes motores desde ahora, te compartimos cuáles son los pilotos que tienen un lugar seguro en la parrilla de 2026 y de qué equipo forman parte.

Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas

Audi

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto

Racing Bulls

Liam Lawson y Arvid Lindblad

Aston Martin

Lance Stroll y Fernando Alonso

Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Haas

Oliver Bearman y Esteban Ocon

McLaren

Lando Norris y Oscar Piastri

Mercedes

Kimi Antonelli y George Russell

Red Bull Racing

Max Verstappen e Isack Hadjar

Williams

Alex Albon y Carlos Sainz

