Sin duda la temporada 2026 de Fórmula 1 será crucial para la máxima categoría del automovilismo, pues además de los cambios en las reglas de la FIA, llegarán nuevos equipos —Cadillac y Audi—, se reintegran a las pistas pilotos experimentados, pero también llegará un novato.
¿Cómo queda la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026?
Como recordarás, una de las noticias que por supuesto dio la vuelta al mundo fue la llegada del equipo Cadillac a partir del siguiente año con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en los asientos, así que será una gran oportunidad para verlos juntos en esta dupla ya conocida como “los fabulosos Cadillac”.
También, otro cambio importante es la salida de Yuki Tsunoda de Red Bull Racing tras no obtener los resultados deseados por el equipo. En su lugar, junto a Max Verstappen, se integra Isack Hadjar tras su destacada temporada de novato en Racing Bulls.
Son bastantes cambios los que habrá en la F1, pero para que calientes motores desde ahora, te compartimos cuáles son los pilotos que tienen un lugar seguro en la parrilla de 2026 y de qué equipo forman parte.
Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas
Audi
Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Alpine
Pierre Gasly y Franco Colapinto
Racing Bulls
Liam Lawson y Arvid Lindblad
Aston Martin
Lance Stroll y Fernando Alonso
Ferrari
Charles Leclerc y Lewis Hamilton
Haas
Oliver Bearman y Esteban Ocon
McLaren
Lando Norris y Oscar Piastri
Mercedes
Kimi Antonelli y George Russell
Red Bull Racing
Max Verstappen e Isack Hadjar
Williams
Alex Albon y Carlos Sainz