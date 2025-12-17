Adiós "DRS", hola "modo sobrepaso" y "boost": la F1 estrena lenguaje para 2026

La F1, propiedad de Liberty Media, anunció este miércoles una terminología revisada para acompañar el inicio de una nueva era de motores y lo que denomina la mayor revisión jamás realizada del reglamento técnico.

Los coches serán más finos y ligeros, con neumáticos más estrechos y un reparto al 50% entre la combustión interna, que utilizará combustible sostenible, y la energía eléctrica. "En esta nueva generación, los pilotos tienen más poder en sus manos que nunca", declaró la F1 en un comunicado.

"La toma de decisiones críticas sobre el despliegue, la regeneración y la conservación de la energía hace recaer sobre ellos una responsabilidad aún mayor".

"Entender cómo desplegarán y utilizarán estos nuevos elementos tácticos será vital para asegurar la mayor apreciación de su habilidad y destreza en carrera", añadió.

La F1 dijo que había finalizado una lista de nuevos términos tras consultar a la FIA, los equipos, los ingenieros y los aficionados nuevos y antiguos.

'MODO SOBREPASO' sustituye al DRS, una herramienta estratégica que da potencia extra para adelantar a los pilotos que están a menos de un segundo del coche de delante. Se puede utilizar de una sola vez o a lo largo de una vuelta.

'BOOST MODE' es un despliegue de energía accionado por el piloto que se utiliza en ataque o en defensa, dependiendo de la posición en la pista. Proporcionará la máxima potencia del motor y la batería, en cualquier punto de la pista, con sólo pulsar un botón.

'ACTIVE AERO' se refiere a los elementos móviles del alerón delantero y trasero con modos de curva y recta. La Fórmula 1 afirma que permitirá "una adaptabilidad estratégica y maximiza el uso total de la potencia del coche a través de un mayor agarre en pista”.

'RECHARGE' será cualquier oportunidad que tengan los pilotos de recargar la batería del coche con "la energía recuperada en las frenadas, al levantar el acelerador al final de las rectas e incluso en las curvas en las que sólo se aplica una parte de la potencia".