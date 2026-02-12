Y a pocas semanas de que inicie formalmente la temporada, los pilotos se encuentran en Bahrein realizando los ensayos oficiales y probando sus nuevos carros.

¿Qué opina Max Verstappen de los nuevos coches de F1?

El piloto neerlandés es famoso por no quedarse callado cuando tiene alguna queja y compartir públicamente algunas de sus reflexiones, y esta ocasión no fue la excepción.

Durante los test oficiales de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin, Verstappen fue contundente: calificó su nuevo monoplaza con motor Ford como una “Fórmula E con esteroides”.

No es muy Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides, pero el reglamento es el mismo para todos, así que habrá que lidiar con ello. Max Verstappen