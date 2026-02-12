Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

¿Qué opina Max Verstappen de los nuevos coches? “No es muy Fórmula 1”

Max Verstappen encendió la polémica en la antesala de la F1 2026 al cuestionar el nuevo reglamento técnico y comparar los monoplazas con una Fórmula E "en esteroides".
jue 12 febrero 2026 04:21 PM
Foto de Max Verstappen probando el nuevo monoplaza de Red Bull en los test de F1 2026 en Bahréin.
Max Verstappen durante los test oficiales de la Fórmula 1 2026 en el circuito de Bahréin. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

Con la entrada en vigor de las nuevas normativas de la FIA, todas las escuderías de la Fórmula 1 debieron adaptar los monoplazas para poder competir. Es decir, los cambios en los coches de los pilotos para la temporada 2026 son tan profundos que desde el chasis hasta el motor y la aerodinámica de los autos son distintos.

Publicidad

Y a pocas semanas de que inicie formalmente la temporada, los pilotos se encuentran en Bahrein realizando los ensayos oficiales y probando sus nuevos carros.

Lee:

La F1 comienza su era 2026 y los equipos realizarán prácticas de pretemporada en Bahréin
Deportes

La F1 comienza su era 2026 y los equipos realizarán prácticas de pretemporada en Bahréin

¿Qué opina Max Verstappen de los nuevos coches de F1?

El piloto neerlandés es famoso por no quedarse callado cuando tiene alguna queja y compartir públicamente algunas de sus reflexiones, y esta ocasión no fue la excepción.

Durante los test oficiales de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin, Verstappen fue contundente: calificó su nuevo monoplaza con motor Ford como una “Fórmula E con esteroides”.

No es muy Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides, pero el reglamento es el mismo para todos, así que habrá que lidiar con ello.
Max Verstappen
“Nada funcionaba”: Verstappen revela cuál ha sido su peor temporada en la F1

Simplemente no es Fórmula 1. Quizá valga más entonces pilotar en Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficacia y la gestión. Así que en términos de pilotaje no es muy divertido”, dijo el piloto de Red Bull Racing en conferencia de prensa en Sakhir.

Más de F1:

Foto de Lewis Hamilton a bordo de su monoplaza Ferrari visto desde arriba en el Gran Premio de Las Vegas 2025.
Deportes

¿Cuándo regresa Checo Pérez a la F1? Estas son las fechas de inicio de la temporada 2026

Publicidad

Polémica en los test de Bahréin: sospechas sobre Mercedes

El nuevo reglamento técnico de la FIA detalla que a partir de 2026, los motores y chasis tienen modificaciones profundas: los 22 monoplazas, con aerodinámica retocada, tienen motores híbridos y además cuentan con un nuevo botón “boost” para acelerar repentinamente y facilitar los adelantamientos.

Para entender más el nuevo reglamento de la FIA:

Adiós “DRS”, hola “modo sobrepaso” y “boost”: la Fórmula 1 estrena nuevo lenguaje para 2026
Deportes

Adiós "DRS", hola "modo sobrepaso" y "boost": la F1 estrena lenguaje para 2026

En la segunda jornada de los ensayos oficiales, el Ferrari de Charles Leclerc dio 138 vueltas al circuito y la más rápida se logró en 1’34’’273 minutos; por su parte, Lando Norris, a bordo del nuevo McLaren con motor Mercedes, dio 149 vueltas y su compañero Oscar Piastri tomará el relevo mañana viernes.

Sin embargo, esta sesión de ensayos también puso a la vista ciertas sospechas.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, exigió a la FIA que se asegure de que todas las escuderías estén “en pie de igualdad”, en clara referencia a las sospechas de una supuesta ventaja del motor Mercedes-AMG, que también portan McLaren, Alpine y Williams.

Más de Fórmula 1 2026:

Las 3 claves a tener en cuenta para la temporada 2026 de Fórmula 1
Deportes

Las 3 claves a tener en cuenta para la temporada 2026 de Fórmula 1

No es el único. Varias escuderías acusan a la empresa alemana de haber encontrado un resquicio en el nuevo reglamento, lo que le permitiría contar con más caballos del límite autorizado.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Max Verstappen
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad