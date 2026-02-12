Con la entrada en vigor de las nuevas normativas de la FIA, todas las escuderías de la Fórmula 1 debieron adaptar los monoplazas para poder competir. Es decir, los cambios en los coches de los pilotos para la temporada 2026 son tan profundos que desde el chasis hasta el motor y la aerodinámica de los autos son distintos.
¿Qué opina Max Verstappen de los nuevos coches? “No es muy Fórmula 1”
Y a pocas semanas de que inicie formalmente la temporada, los pilotos se encuentran en Bahrein realizando los ensayos oficiales y probando sus nuevos carros.
¿Qué opina Max Verstappen de los nuevos coches de F1?
El piloto neerlandés es famoso por no quedarse callado cuando tiene alguna queja y compartir públicamente algunas de sus reflexiones, y esta ocasión no fue la excepción.
Durante los test oficiales de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin, Verstappen fue contundente: calificó su nuevo monoplaza con motor Ford como una “Fórmula E con esteroides”.
No es muy Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides, pero el reglamento es el mismo para todos, así que habrá que lidiar con ello.
“Simplemente no es Fórmula 1. Quizá valga más entonces pilotar en Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficacia y la gestión. Así que en términos de pilotaje no es muy divertido”, dijo el piloto de Red Bull Racing en conferencia de prensa en Sakhir.
Polémica en los test de Bahréin: sospechas sobre Mercedes
El nuevo reglamento técnico de la FIA detalla que a partir de 2026, los motores y chasis tienen modificaciones profundas: los 22 monoplazas, con aerodinámica retocada, tienen motores híbridos y además cuentan con un nuevo botón “boost” para acelerar repentinamente y facilitar los adelantamientos.
En la segunda jornada de los ensayos oficiales, el Ferrari de Charles Leclerc dio 138 vueltas al circuito y la más rápida se logró en 1’34’’273 minutos; por su parte, Lando Norris, a bordo del nuevo McLaren con motor Mercedes, dio 149 vueltas y su compañero Oscar Piastri tomará el relevo mañana viernes.
Sin embargo, esta sesión de ensayos también puso a la vista ciertas sospechas.
Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, exigió a la FIA que se asegure de que todas las escuderías estén “en pie de igualdad”, en clara referencia a las sospechas de una supuesta ventaja del motor Mercedes-AMG, que también portan McLaren, Alpine y Williams.
No es el único. Varias escuderías acusan a la empresa alemana de haber encontrado un resquicio en el nuevo reglamento, lo que le permitiría contar con más caballos del límite autorizado.
