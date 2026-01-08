Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

¿Cuándo regresa Checo Pérez a la F1? Estas son las fechas de inicio de la temporada 2026

Después de un año alejado de los circuitos de carreras, el piloto mexicano Sergio Pérez vuelve a la Fórmula 1. Estas son las fechas del inicio de temporada.
jue 08 enero 2026 04:17 PM
Foto de Lewis Hamilton a bordo de su monoplaza Ferrari visto desde arriba en el Gran Premio de Las Vegas 2025.
En marzo inicia formalmente la temporada 2026 de la Fórmula 1, lo que marca el regreso de Checo Pérez a las carreras a bordo de su monoplaza Cadillac. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Uno de los sucesos deportivos más emocionantes de este año es la temporada 2026 de la Fórmula 1, que además de traer varios cambios en las reglas y los monoplazas , marca el regreso de Sergio Pérez a las carreras.

Publicidad

Por esto, en los próximos meses comenzaremos a ver más anuncios y adelantos sobre la llegada de Cadillac como nueva escudería a la parrilla de la F1. Por ejemplo, la presentación de los monoplazas que usarán Pérez y Bottas se realizará durante el Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero.

Te recomendamos:

Foto de Checo Pérez levantando el pulgar y sonriendo al público en el estadio de los Dodgers en septiembre de 2025.
Deportes

“Mi mejor año en la F1 fue el que no corrí”: ‘Checo’ Pérez se sincera sobre su año sabático

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1? Fechas y calendario

En esta ocasión, el campeonato del máximo circuito del automovilismo recorrerá el mundo entero e iniciará en Oceanía.

El Gran Premio de Australia se realizará del 6 al 8 de marzo, en el Circuito Albert Park de Melbourne, marcando el inicio de la temporada que viajará por Asia, Europa y América.

Te puede interesar:

Un esperado regreso: La F1 suma el GP de Portugal al calendario 2027 y 2028
Deportes

Un esperado regreso: La F1 suma el GP de Portugal al calendario 2027 y 2028

Una de las grandes novedades de 2026 es que vuelve el Gran Premio de Madrid en septiembre, sin dejar fuera ninguno de los circuitos tradicionales en el calendario, como el de Mónaco o el de Italia.

El primer mes del calendario de la F1 incluye el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo; el Gran Premio de Japón, del 27 al 29 de marzo; y el Gran Premio de Baréin (uno de los favoritos de Checo Perez), del 10 al 12 de abril.

foto de los autos de la F1 en la parrilla de salida del gran premio de singapur 2025
En la temporada 2026 de la Fórmula 1 serán en total 11 escuderías buscando llevarse el campeonato. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El regreso de Checo Pérez a las carreras

Sergio Pérez y Valtteri Bottas son los dos pilotos que darán inicio a la era de Cadillac en la Fórmula 1.

El equipo debutará como el número 11 de la parrilla y compite con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports. Aunque en un inicio usarán motores Ferrari, la escudería pretende competir con motores propios a partir de 2028.

Importante saber:

Las 3 claves a tener en cuenta para la temporada 2026 de Fórmula 1
Deportes

Las 3 claves a tener en cuenta para la temporada 2026 de Fórmula 1

Así que si quieres ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 no puedes perderte el Gran Premio de Australia, que marca el inicio de la temporada 2026.

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Sergio Pérez
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad