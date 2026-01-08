¿Cuándo regresa Checo Pérez a la F1? Estas son las fechas de inicio de la temporada 2026

Por esto, en los próximos meses comenzaremos a ver más anuncios y adelantos sobre la llegada de Cadillac como nueva escudería a la parrilla de la F1. Por ejemplo, la presentación de los monoplazas que usarán Pérez y Bottas se realizará durante el Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1? Fechas y calendario

En esta ocasión, el campeonato del máximo circuito del automovilismo recorrerá el mundo entero e iniciará en Oceanía.

El Gran Premio de Australia se realizará del 6 al 8 de marzo, en el Circuito Albert Park de Melbourne, marcando el inicio de la temporada que viajará por Asia, Europa y América.

Una de las grandes novedades de 2026 es que vuelve el Gran Premio de Madrid en septiembre, sin dejar fuera ninguno de los circuitos tradicionales en el calendario, como el de Mónaco o el de Italia.

El primer mes del calendario de la F1 incluye el Gran Premio de China del 13 al 15 de marzo; el Gran Premio de Japón, del 27 al 29 de marzo; y el Gran Premio de Baréin (uno de los favoritos de Checo Perez), del 10 al 12 de abril.

En la temporada 2026 de la Fórmula 1 serán en total 11 escuderías buscando llevarse el campeonato. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El regreso de Checo Pérez a las carreras

Sergio Pérez y Valtteri Bottas son los dos pilotos que darán inicio a la era de Cadillac en la Fórmula 1.

El equipo debutará como el número 11 de la parrilla y compite con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports. Aunque en un inicio usarán motores Ferrari, la escudería pretende competir con motores propios a partir de 2028.

Así que si quieres ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 no puedes perderte el Gran Premio de Australia, que marca el inicio de la temporada 2026.