“Un enorme desafío”: dice Hamilton sobre el nuevo reglamento de F1

Este es el mayor cambio regulatorio que ha visto nuestro deporte, al menos en mi vida Lewis Hamilton

"Este es el mayor cambio regulatorio que ha visto nuestro deporte, al menos en mi vida", reconoció el británico de 41 años, quien estrenó el SF-26 en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano, localidad del norte de Italia.

Cada cambio importante como este representa "un enorme desafío", continuó. "Todos empiezan desde cero, lo que nos pone en igualdad de condiciones".

"Luego, todo gira en torno al desarrollo: quién puede desarrollar más rápido, quién aporta las mejores ideas", añadió Hamilton.

Con el nuevo reglamento, los autos serán más pequeños y ligeros, y sus motores, que son híbridos desde 2014, tendrán un aumento de potencia eléctrica y utilizarán combustibles 100 % sostenibles.