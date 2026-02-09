Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

¿Cuánto ganará ‘Checo’ con Cadillac? Filtran salarios de pilotos de la F1

Medios especializados en Fórmula 1 revelaron el el rango de salarios de los 22 pilotos que competirán en la temporada 2026.
lun 09 febrero 2026 09:01 PM
Foto de Checo Pérez y Valtteri Bottas con uniforme de Cadillac
Sergio ‘Checo’ Pérez será el piloto mejor pagado de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto: @CadillacF1)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de iniciar y este año los grandes cambios en el máximo circuito de automovilismo incluye la competencia de 22 pilotos que buscan la gloria. Desde Max Verstappen y Lewis Hamilton, hasta Charles Leclerc y el regreso de Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas a las carreras.

Publicidad

Uno de los temas que siempre resultan interesantes es saber cuánto ganan los pilotos de la F1, uno de los deportes más exclusivos que existen en el mundo.

Te recomendamos:

monoplaza-cadillac-checo-perez-f1-2026.jpg.jpg
Deportes

El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1

Cuánto ganará Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026

Es bien sabido que la salida de Sergio Pérez de Red Bull tuvo como consecuencia graves pérdidas económicas para la escudería, puesto que gracias al piloto mexicano empresas como Telcel, Claro e Inter llegaron al equipo .

Por esto, además de su talento y enorme capacidad al volante, Pérez es un elemento relevante para las escuderías puesto que trae consigo patrocinadores importantes.

Mira:

checo-perez-futuro
Mercadotecnia

Adiós a Checo Pérez, ¿qué sigue para Red Bull y los patrocinadores?

Ahora, con Cadillac, el mexicano será el piloto mejor remunerado, pues según RacingNews 365 , medio neerlandés especializado en Fórmula 1, Pérez percibirá alrededor de 8 millones de dólares anuales, mientras que Valtteri Bottas, su compañero de equipo, tendrá un salario de unos 5 millones de dólares por año.

Esta importante diferencia económica se explica por el valor comercial que cada piloto tiene, así como su arrastre mediático y peso entre grandes patrocinadores, algo fundamental para Cadillac , escudería que apenas debutará y requiere entrar a la F1 con toda la fuerza posible.

Foto de Checo Pérez de perfil vistiendo el uniforme negro de Cadillac en una habitación completamente blanca
Cadillac debutará en la Fórmula 1 2026 con Sergio Pérez como su piloto estelar. (Foto: @CadillacF1)

Publicidad

Quiénes son los pilotos mejor pagados de la F1 en 2026

RacingNews 365, medio reconocido por sus fuentes fidedignas en el paddock, publicó el estimado de ganancias para cada uno de los 22 pilotos, Verstappen y Hamilton están a la cabeza como los mejor pagados, mientras que Franco Colapinto y Arvid Lindblad son los pilotos que menos ganarán este año.

Te recomendamos leer:

Foto de Max Verstappen usando bandas de resistencia para fortalecer el cuello.
Deportes

5 datos sorprendentes sobre cómo entrenan los pilotos de F1

Estos son los salarios aproximados de cada uno de los pilotos de Fórmula 1 para 2026, sin embargo estas cifras no contemplan incentivos por resultados, puntos, podios o metas deportivas:

Foto de Max Verstappen con uniforme de Red Bull dándole la mano a Lewis Hamilton con uniforme de Ferrari
Max Verstappen y Lewis Hamilton encabezan la lista de los pilotos mejor pagados de la F1 2026. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

  1. Max Verstappen, Red Bull - 70 mdd
  2. Lewis Hamilton, Ferrari - 60 mdd
  3. Charles Leclerc, Ferrari - 34 mdd
  4. George Russell, Mercedes - 34 mdd
  5. Lando Norris, McLaren - 30 mdd
  6. Fernando Alonso, Aston Martin - 20 mdd
  7. Carlos Sainz, Williams - 13 mdd
  8. Oscar Piastri, McLaren - 13 mdd
  9. Pierre Gasly, Alpine - 12 mdd
  10. Alex Albon, Williams - 12 mdd
  11. Lance Stroll, Aston Martin - 12 mdd
  12. Sergio Pérez, Cadillac - 8 mdd
  13. Nico Hülkenberg, Audi - 7 mdd
  14. Esteban Ocon, Haas - 7 mdd
  15. Isack Hadjar, Red Bull - 5 mdd
  16. Valtteri Bottas, Cadillac - 5 mdd
  17. Gabriel Bortoleto, Audi - 2 mdd
  18. Kimi Antonelli, Mercedes - 2 mdd
  19. Oliver Bearman, Haas - 1 mdd
  20. Liam Lawson, Racing Bulls - 1 mdd
  21. Franco Colapinto, Alpine - 0.5 a 1 mdd
  22. Arvid Lindblad, Racing Bulls - 0.5 a 1 mdd
Publicidad

Tags

Fórmula 1 Sergio Pérez
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad