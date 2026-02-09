Uno de los temas que siempre resultan interesantes es saber cuánto ganan los pilotos de la F1, uno de los deportes más exclusivos que existen en el mundo.

Cuánto ganará Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026

Es bien sabido que la salida de Sergio Pérez de Red Bull tuvo como consecuencia graves pérdidas económicas para la escudería, puesto que gracias al piloto mexicano empresas como Telcel, Claro e Inter llegaron al equipo .

Por esto, además de su talento y enorme capacidad al volante, Pérez es un elemento relevante para las escuderías puesto que trae consigo patrocinadores importantes.

Ahora, con Cadillac, el mexicano será el piloto mejor remunerado, pues según RacingNews 365 , medio neerlandés especializado en Fórmula 1, Pérez percibirá alrededor de 8 millones de dólares anuales, mientras que Valtteri Bottas, su compañero de equipo, tendrá un salario de unos 5 millones de dólares por año.

Esta importante diferencia económica se explica por el valor comercial que cada piloto tiene, así como su arrastre mediático y peso entre grandes patrocinadores, algo fundamental para Cadillac , escudería que apenas debutará y requiere entrar a la F1 con toda la fuerza posible.