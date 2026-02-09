La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de iniciar y este año los grandes cambios en el máximo circuito de automovilismo incluye la competencia de 22 pilotos que buscan la gloria. Desde Max Verstappen y Lewis Hamilton, hasta Charles Leclerc y el regreso de Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas a las carreras.
¿Cuánto ganará ‘Checo’ con Cadillac? Filtran salarios de pilotos de la F1
Uno de los temas que siempre resultan interesantes es saber cuánto ganan los pilotos de la F1, uno de los deportes más exclusivos que existen en el mundo.
Cuánto ganará Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026
Es bien sabido que la salida de Sergio Pérez de Red Bull tuvo como consecuencia graves pérdidas económicas para la escudería, puesto que gracias al piloto mexicano empresas como Telcel, Claro e Inter llegaron al equipo .
Por esto, además de su talento y enorme capacidad al volante, Pérez es un elemento relevante para las escuderías puesto que trae consigo patrocinadores importantes.
Ahora, con Cadillac, el mexicano será el piloto mejor remunerado, pues según RacingNews 365 , medio neerlandés especializado en Fórmula 1, Pérez percibirá alrededor de 8 millones de dólares anuales, mientras que Valtteri Bottas, su compañero de equipo, tendrá un salario de unos 5 millones de dólares por año.
Esta importante diferencia económica se explica por el valor comercial que cada piloto tiene, así como su arrastre mediático y peso entre grandes patrocinadores, algo fundamental para Cadillac , escudería que apenas debutará y requiere entrar a la F1 con toda la fuerza posible.
Quiénes son los pilotos mejor pagados de la F1 en 2026
RacingNews 365, medio reconocido por sus fuentes fidedignas en el paddock, publicó el estimado de ganancias para cada uno de los 22 pilotos, Verstappen y Hamilton están a la cabeza como los mejor pagados, mientras que Franco Colapinto y Arvid Lindblad son los pilotos que menos ganarán este año.
Estos son los salarios aproximados de cada uno de los pilotos de Fórmula 1 para 2026, sin embargo estas cifras no contemplan incentivos por resultados, puntos, podios o metas deportivas:
- Max Verstappen, Red Bull - 70 mdd
- Lewis Hamilton, Ferrari - 60 mdd
- Charles Leclerc, Ferrari - 34 mdd
- George Russell, Mercedes - 34 mdd
- Lando Norris, McLaren - 30 mdd
- Fernando Alonso, Aston Martin - 20 mdd
- Carlos Sainz, Williams - 13 mdd
- Oscar Piastri, McLaren - 13 mdd
- Pierre Gasly, Alpine - 12 mdd
- Alex Albon, Williams - 12 mdd
- Lance Stroll, Aston Martin - 12 mdd
- Sergio Pérez, Cadillac - 8 mdd
- Nico Hülkenberg, Audi - 7 mdd
- Esteban Ocon, Haas - 7 mdd
- Isack Hadjar, Red Bull - 5 mdd
- Valtteri Bottas, Cadillac - 5 mdd
- Gabriel Bortoleto, Audi - 2 mdd
- Kimi Antonelli, Mercedes - 2 mdd
- Oliver Bearman, Haas - 1 mdd
- Liam Lawson, Racing Bulls - 1 mdd
- Franco Colapinto, Alpine - 0.5 a 1 mdd
- Arvid Lindblad, Racing Bulls - 0.5 a 1 mdd