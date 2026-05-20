Si eres runner, esto te interesa. Miles de corredores se preparan con meses (y hasta años) de anticipación y, por supuesto, algo imprescindible es mantener una dieta balanceada. Precisamente hablaremos de uno de los secretos mejor guardados de los grandes deportistas: la avena y su función en el deporte.
La avena, el secreto mejor guardado de los atletas: cómo te ayuda en el deporte
La preparación para este tipo de carreras es mucho más que salir a correr -casi- todos los días e incluye el cuidado en la dieta, el descanso y el manejo del estrés.
Para los corredores, la energía que se obtiene de la dieta juega un papel crucial en el desempeño durante la carrera sin importar que prefieran trotes, caminatas, altas velocidades, medios maratones o maratones completos. En este sentido, incluir granos enteros como la avena puede hacer toda la diferencia en el rendimiento.
Para qué sirve la avena en el ejercicio
Lo que consumes antes, durante y después del ejercicio tiene un impacto significativo en tu capacidad para alcanzar tus objetivos y puede convertirse en el mejor aliado deportivo.
Te interesa:
La avena es uno de los super alimentos que pueden incluirse en la dieta diaria y te decimos algunas razones importantes:
- Es una fuente de energía.
En un maratón, la clave del éxito radica en obtener suficiente energía a partir de carbohidratos complejos para alimentar tus músculos. Quaker explica que la avena proporciona el aporte energético necesario para correr los 42 km de manera óptima. Lo recomendable es consumirla al menos dos horas antes de la carrera.
- Contiene proteína.
Durante el ejercicio, los músculos trabajan intensamente y requieren proteínas para recuperarse y fortalecerse. Si eres corredor de maratón (o de largas distancias), es crucial para ti alcanzar tus necesidades de proteína antes y después de la carrera para la recuperación muscular. La avena es conocida por ser uno de los cereales con mayor contenido de proteína, con 4 gramos por porción, en comparación con otros cereales.
- Para el día previo a la carrera.
Seleccionar los alimentos adecuados para tu carga de carbohidratos el día antes del maratón es fundamental para alcanzar el objetivo por el que has estado entrenando.
Como carbohidrato complejo y libre de grasa, la avena proporciona la energía sostenida que necesitas para enfrentar la larga distancia. Su composición nutricional rica en carbohidratos te ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre durante la carrera, evitando los picos y caídas repentinas de energía.
Además, su bajo contenido en grasas asegura una digestión ligera y eficiente, minimizando el riesgo de malestar estomacal durante la competencia.
- Contiene vitaminas y minerales.
La incorporación de este superalimento en tu alimentación diaria te proporciona vitaminas y minerales esenciales. Entre estos nutrientes clave se encuentran la vitamina B1 y el magnesio, los cuales desempeñan un papel fundamental durante la práctica deportiva. Por esto, la avena es una excelente manera de garantizar que estés proporcionando a tu cuerpo los nutrientes que necesita para prosperar, tanto dentro como fuera del entrenamiento.
Antes de irte, lee:
Por supuesto, no podemos dejar pasar la oportunidad de decirte que siempre es importante que consultes a un profesional de la nutrición para saber cuáles son tus mejores opciones y recomendaciones que te ayuden a alcanzar tus objetivos atléticos y tus necesidades de carbohidratos.