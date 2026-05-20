La avena, el secreto mejor guardado de los atletas: cómo te ayuda en el deporte

Contiene proteína.

Durante el ejercicio, los músculos trabajan intensamente y requieren proteínas para recuperarse y fortalecerse. Si eres corredor de maratón (o de largas distancias), es crucial para ti alcanzar tus necesidades de proteína antes y después de la carrera para la recuperación muscular. La avena es conocida por ser uno de los cereales con mayor contenido de proteína, con 4 gramos por porción, en comparación con otros cereales.

Para el día previo a la carrera.

Seleccionar los alimentos adecuados para tu carga de carbohidratos el día antes del maratón es fundamental para alcanzar el objetivo por el que has estado entrenando.

Como carbohidrato complejo y libre de grasa, la avena proporciona la energía sostenida que necesitas para enfrentar la larga distancia. Su composición nutricional rica en carbohidratos te ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre durante la carrera, evitando los picos y caídas repentinas de energía.

Además, su bajo contenido en grasas asegura una digestión ligera y eficiente, minimizando el riesgo de malestar estomacal durante la competencia.

Contiene vitaminas y minerales.

La incorporación de este superalimento en tu alimentación diaria te proporciona vitaminas y minerales esenciales. Entre estos nutrientes clave se encuentran la vitamina B1 y el magnesio, los cuales desempeñan un papel fundamental durante la práctica deportiva. Por esto, la avena es una excelente manera de garantizar que estés proporcionando a tu cuerpo los nutrientes que necesita para prosperar, tanto dentro como fuera del entrenamiento.

Por supuesto, no podemos dejar pasar la oportunidad de decirte que siempre es importante que consultes a un profesional de la nutrición para saber cuáles son tus mejores opciones y recomendaciones que te ayuden a alcanzar tus objetivos atléticos y tus necesidades de carbohidratos.