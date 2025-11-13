Alimenta tu mente: esta comida es clave para una memoria potente

Verduras

Las verduras como el betabel y las hortalizas de hoja verde (espinaca, lechuga, acelgas, rúcula, col, etc) benefician al cerebro de distintas maneras. Por un lado, el betabel contiene nitratos, un compuesto natural que dilata los vasos sanguíneos y permite que llegue más sangre oxigenada al cerebro.

En cambio, las hortalizas son conocidas por sus niveles altos en antioxidantes como la vitamina C, que reducen la pérdida de memoria relacionada con la edad, además son ricas en folato, un nutriente que reduce la inflamación.

Cereales integrales y legumbres

Las neuronas cerebrales dependen de la glucosa derivada de los carbohidratos para funcionar y no almacenan un exceso de esta, requieren un suministro constante, es por esto que los carbohidratos complejos, como el trigo partido, el cous cous integral, los garbanzos, la avena, los camotes y los frijoles negros, son alimentos beneficiosos para la memoria, proveen glucosa de manera gradual al cerebro.

Mariscos

Los pescados grasos como el salmón, la trucha, la caballa, el arenque y las sardinas son abundantes en omega-3, conocido por ser beneficiosos para la salud cardiaca. Consumir estos ácidos grasos una o dos veces por semana ha demostrado mejorar la memoria a niveles prometedores, Además, los ácidos grasos omega-3 no afectan el colesterol de lipoproteína de baja densidad y reducen los niveles de triglicéridos. Además, los mariscos y crustáceos, como las ostras, los mejillones, las almejas, los cangrejos, los camarones y la langosta, son excelentes fuentes de vitamina B12, conocida por su contribución a la prevención de la pérdida de memoria.