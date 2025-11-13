¿Te has preguntado alguna vez si la comida que consumes puede afectar tu memoria? ¡La respuesta es sí! Una alimentación rica en grasas buenas y antioxidantes es esencial para nutrir tu mente y mantenerla ágil.
Alimenta tu mente: esta comida es clave para una memoria potente
Aún hay mucho por descubrir en cuanto a qué conforma una alimentación saludable para el cerebro, sin embargo, existen investigaciones que sugieren que lo que es beneficioso para el corazón también puede ser beneficioso para la salud cerebral. Esto significa que hay que evitar grasas “malas” y procurar diversificar la ingesta de alimentos de origen vegetal.
Lizzie Bertrand, del Sistema de Salud de Mayo Clinic en St. James, Minnesota, menciona que estos elementos nutricionales forman parte de dietas que pueden estimular la memoria cerebral.
Alimentos para potenciar la memoria
Frutas
Las moras son una excelente fuente de antioxidantes que protegen el cerebro contra el daño oxidativo, previniendo el envejecimiento prematuro y la demencia, por ejemplo las blueberries contienen antocianina y otros flavonoides que mejoran la función cerebral. Por otro lado, las uvas, específicamente las Concord, contienen resveratrol y son ricas en polifenoles, ambos compuestos que promueven la salud cerebral.
El alto contenido de agua de la sandía la convierte en una opción beneficiosa, ya que la deshidratación disminuye la energía mental y afecta la memoria, además, es una fruta rica en licopeno, un antioxidante muy poderoso. Los aguacates, una fruta rica en grasas monoinsaturadas, que nivela el colesterol en la sangre cuando se consume en moderación, reemplazando a las grasas saturadas es un alimento muy beneficioso para el funcionamiento de la memoria.
Verduras
Las verduras como el betabel y las hortalizas de hoja verde (espinaca, lechuga, acelgas, rúcula, col, etc) benefician al cerebro de distintas maneras. Por un lado, el betabel contiene nitratos, un compuesto natural que dilata los vasos sanguíneos y permite que llegue más sangre oxigenada al cerebro.
En cambio, las hortalizas son conocidas por sus niveles altos en antioxidantes como la vitamina C, que reducen la pérdida de memoria relacionada con la edad, además son ricas en folato, un nutriente que reduce la inflamación.
Cereales integrales y legumbres
Las neuronas cerebrales dependen de la glucosa derivada de los carbohidratos para funcionar y no almacenan un exceso de esta, requieren un suministro constante, es por esto que los carbohidratos complejos, como el trigo partido, el cous cous integral, los garbanzos, la avena, los camotes y los frijoles negros, son alimentos beneficiosos para la memoria, proveen glucosa de manera gradual al cerebro.
Mariscos
Los pescados grasos como el salmón, la trucha, la caballa, el arenque y las sardinas son abundantes en omega-3, conocido por ser beneficiosos para la salud cardiaca. Consumir estos ácidos grasos una o dos veces por semana ha demostrado mejorar la memoria a niveles prometedores, Además, los ácidos grasos omega-3 no afectan el colesterol de lipoproteína de baja densidad y reducen los niveles de triglicéridos. Además, los mariscos y crustáceos, como las ostras, los mejillones, las almejas, los cangrejos, los camarones y la langosta, son excelentes fuentes de vitamina B12, conocida por su contribución a la prevención de la pérdida de memoria.
Grasas saludables
Las grasas no siempre son malas como todos hemos pensado durante años, de hecho, hay alimentos como las nueces o algunos aceites que nos aportan muchísimos beneficios, en especial para el funcionamiento cerebral.
Por ejemplo, el aceite de oliva es una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, las cuales contribuyen a la reducción de colesterol. El aceite de oliva extra virgen en particular, es el menos procesado y contiene niveles más altos de compuestos antioxidantes protectores.
Por otro lado, los frutos secos, como las nueces, son una valiosa fuente de ácidos grasos omega-3 que mejoran la salud vascular, ayudan a regular la presión arterial y disminuyen la coagulación de la sangre.
Especias o semillas
Las semillas de cacao son una valiosa fuente de antioxidantes flavonoides, los cuales protegen el revestimiento arterial, evitando la formación de coágulos. Las semillas de ajonjolí son una fuente tirosina, necesaria para la producción de dopamina, un neurotransmisor crucial para mantener la alerta mental y una memoria óptima, además son ricas en zinc, magnesio y vitamina B6, ideales para el funcionamiento de la memoria.
Por el lado de las especias, tanto el romero como la menta aumentan el flujo sanguíneo, mejorando la concentración, de hecho, el puro aroma de la menta mejora la memoria.
Otra especie beneficiosa es el azafrán que ha demostrado tener efectos positivos en personas con Alzheimer moderada, lo cual sugiere un potencial beneficiosos para la función cognitiva.