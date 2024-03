Juventud sin bisturí: tratamientos no invasivos para una piel saludable

¿Qué son los tratamientos estéticos no invasivos?

Son procedimientos médico-estéticos que no necesitan cirugía.

De hecho, los cambios se aprecian de forma paulatina; es decir, no hay modificaciones drásticas a la fisonomía de las personas, por lo cual se perciben con mayor naturalidad.

“Por lo general, los tratamientos no invasivos o no quirúrgicos no requieren largo tiempo de recuperación. Inclusive, los pacientes se reincorporan a sus actividades de manera inmediata”, asegura la dermatóloga Nelly A. Espinoza González.

“Los hombres centran principalmente su atención en tratamientos faciales (hydrafacial), aquellos con toxina botulínica y los enfocados en el pelo”.

Características de un tratamiento médico - estético no invasivo

Para tener todo más claro, enlistamos las características que, según nuestra consideración, debe incluir un tratamiento no invasivo:

1. MÁS DE UNA APLICACIÓN.

Todo forma parte de un tratamiento constituido por diferentes etapas. Los cambios se perciben gradualmente. De hecho, son necesarias varias sesiones para empezar a notarlos. No olvidemos que dentro de sus objetivos está el conservar la naturalidad de la piel, brindando un cambio benéfico y progresivo en el rostro.

2. UTILIZAR APARATOLOGÍA.

Es común encontrar en estos tratamientos el uso de tecnología especializada, como máquinas con luz LED, ultrasonidos, láser, microinyecciones o pulsaciones eléctricas. Está de más mencionarlo, pero esta aparatología debe ser aplicada por una persona capacitada. Aunado a esto, se pueden incluir ingredientes activos que penetren la piel de forma segura.

3. TEMPORALIDAD.

Este tipo de procedimientos no son permanentes, a diferencia de las cirugías estéticas de quirófano. La constancia, el compromiso y el mantenimiento son indispensables, ya que con el paso del tiempo se pierde el efecto benéfico en la piel.