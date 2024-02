Todo sobre el condón masculino: tipos, tamaños y cómo elegir el ideal

Pero primero lo primero:

¿por qué usar condón?

Este método anticonceptivo actúa como barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH y embarazos no deseados. Su efectividad es del 85 al 95% y con el uso correcto la posibilidad de que falle disminuye.

Para ampliar el tema del condón en Life & Style hablamos con el psicólogo y sexólogo César Galicia , quien nos comparte algunos beneficios de utilizar este método anticonceptivo y otros datos interesantes que te serán muy útiles a la hora de elegirlo para disfrutar de tu próximo encuentro sexual con tu pareja.

El beneficio más grande que tiene el condón es que es accesible, de bajo costo y sencillo de utilizar César Galicia, sexólogo

“El beneficio más grande que tiene el condón es que es accesible, de bajo costo y sencillo de utilizar a diferencia de otros métodos métodos anticonceptivos que pueden requerir incluso de asistencia médica”, señala César.

Otros beneficios del condón es que es seguro, puede ser utilizado por hombres de cualquier edad, no disminuye la sensibilidad ni dificulta la evacuación y el orgasmo, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ).

Se puede conseguir fácilmente en muchos lugares como farmacias y supermercados e incluso puede llegar a ser gratuito en centros de salud.

¿El placer sexual se siente igual con condón que sin?

Quizás has escuchado el dicho: “Es que no se siente igual con condón” y no vamos a contradecir lo que las personas dicen tras sus experiencias. César señala que esto “es una realidad que no vale la pena negar o minimizar”, sin embargo el hecho de haber evitado riesgos tras protegerse en el acto sexual y seguir tranquilamente tu vida cotidiana no tiene comparación.

Más que centrarse en el hecho de 'no se siente igual, lo cual es cierto, hay que hacer énfasis en lo que se está ganando. ¿Qué ganas? Seguridad

De hecho, algunos hombres pueden sostener una relación sexual por más tiempo cuando utilizan condón, lo cual puede resultar en mayor placer para su pareja y él.