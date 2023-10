¿La pornografía trastoca tu salud mental?

En la era de la tecnología digital, la pornografía se encuentra más accesible que nunca, siendo su disponibilidad extremadamente sencilla a un clic de distancia. Este libre acceso al contenido "XXX" plantea cuestionamientos acerca de cómo el exceso en el consumo de material pornográfico podría estar influyendo en la salud mental de las personas, puntualmente entre las personas más jóvenes que tienden a utilizar Internet como una fuente primaria de entretenimiento y de consulta de información fidedgina, cuestión que es muy dudosa y pone en riesgo a esta población por su vulnerabilidad emocional y de autoconcepto.

El porno y su influencia en la percepción del cuerpo

Se sostiene que de los principales elementos que afectan en la persona por el consumo excesivo de pornografía es su posible influencia en como se concibe el cuerpo propio y el de los otros, derivando en efectos contra su autoestima. Según expertos en psicología y sexualidad sugieren que la exposición constante a imágenes de cuerpos idealizados, con proporciones muy fuera del promedio, además de contextos irreales podría conducir a comparaciones poco realistas y a una disminución de la autoestima en quienes consumen material pornográfico de manera regular. Esto podría contribuir al desarrollo de problemas de imagen corporal y a no tener una satisfacción con su propia concepción personal.

Descontextualización de lo real de la sexualidad

El contenido para adultos representa fantasías con comportamientos sobreactuados y excesivos que no reflejan la realidad. Para los más críticos de estos consumos prolongados señalan que la pornografía podría llevar a la desensibilización, en la que los consumidores pueden volverse menos sensibles a la violencia, la objetificación y otras conductas poco éticas o respetables de la integridad del otro representadas en esos materiales. Por otra parte, las expectativas poco realistas sobre las relaciones sexuales entre dos o más personas, además del concepto de intimidad como pueden tener un impacto negativo en las relaciones reales, puesto que las personas podrían suponer que sus experiencias deberán ser tan perfectas y emocionantes como las fantasías que se presentan en las grabaciones pornográficas.

Otro tema que ataña a la potencial adicción a la pornografía. Investigaciones recientes han indicado que ciertos individuos podrían desarrollar una dependencia psicológica hacia el material pornográfico, lo que podría tener repercusiones adversas en su vida diaria y en sus relaciones interpersonales. La adicción a la pornografía podría estar relacionada con problemas como la ansiedad, la depresión y el aislamiento social, según sugieren estos estudios.

"No hay duda de que [estas personas] están sufriendo", dijo la autora principal del estudio, la Dra. Valerie Voon. "Su comportamiento está teniendo un impacto negativo en múltiples niveles de función, especialmente en la función social, y ... no pueden controlar sus comportamientos", indica la especialista en un texto difundido por la Universidad de Cambridge: la adicción a la pornografía en Internet refleja la adicción a las drogas (Voon et al., 2014).