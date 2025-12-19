Best of the Best | Los 5 restaurantes mexicanos que más nos sorprendieron en 2025

PANGEA, Monterrey

Restaurante Pangea, en Monterrey (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

En operación desde 1998, este restaurante es una referencia indiscutible del fine dining en el noreste. Guillermo González Beristáin y Eduardo Morali guían a los comensales en un viaje de sabores locales con el sello de las técnicas francesas.

MEZCAL, Baja California Sur

Restaurante Mezcal, en Los Cabos. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Un acierto indiscutible de este restaurante localizado en el interior del hotel Montage Los Cabos es su menú degustación inspirado en los mercados tradicionales de México que se marida con una destacada selección de destilados de agave y vinos mexicanos.

QUINTONIL, Ciudad de México

Jorge Vallejo y Alejandra Flores crearon Quintonil, en Polanco. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Con el chef Jorge Vallejo al frente de la cocina y su esposa Alejandra Flores a cargo del impecable servicio, Quintonil fusiona ingredientes locales, técnicas tradicionales y preparaciones modernas para mostrar una cara innovadora y original de la cocina mexicana. Su búsqueda de la perfección colocó a Quintonil como el tercer mejor restaurante del mundo de 2025 según The World’s 50 Best.

ARCA, Tulum

Restaurante ARCA, en Tulum. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

El chef José Luis Hinostroza se formó en las cocinas de restaurantes como Alinea, Noma y el Celler de Can Roca, entre otros, y esas influencias se notan en la presentación de sus platillos de temporada en los que el fuego juega un rol predominante.

GABA, Ciudad de México

Restaurante Gaba, en CDMX. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

A pesar de su relativamente reciente aparición en la escena gastronómica, Gaba y su chef Víctor Toriz demuestran que se puede seguir sorprendiendo con ingredientes inesperados, sabores intensos, servicio impecable y un ambiente sin pretensiones.