'Mezcal', la joya culinaria de Montage Los Cabos

. (BRAD A JOHNSON / CORTESÍA)

Su reciente inclusión en la Guía Michelin México 2025 confirma lo que los comensales más exigentes ya sabían: este espacio no solo ofrece cocina de primer nivel, sino una experiencia que celebra la esencia cultural de México con una mirada contemporánea.

Mezcal rinde homenaje a las tradiciones mexicanas reinterpretando recetas familiares con técnicas de alta cocina y una estética refinada. Cada plato es un equilibrio entre innovación y respeto por los ingredientes, creando una narrativa que conecta al comensal con la riqueza culinaria del país.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentra el menú degustación “Mercados de México”, que recorre los sabores emblemáticos del territorio nacional a través de platillos inspirados por sus centros de comercio más tradicionales. Todos ellos se acompañan con destilados de agave –desde luego, el mezcal tiene un espacio de honor– y vinos nacionales.

. (BRAD A JOHNSON / CORTESÍA)

El ambiente del restaurante –un espacio sofisticado que mira hacia el Pacífico– complementa la propuesta culinaria e invita a descubrir México desde la mesa. La hospitalidad del equipo, marcada por un servicio impecable y cálido, refuerza la sensación de estar en un lugar que entiende el lujo como autenticidad.

La inclusión en la Guía Michelin no solo coloca a Mezcal en el mapa internacional, también lo confirma como una parada obligada para quienes buscan lo extraordinario. En un destino donde el mar y el desierto conviven en armonía, Mezcal ofrece una experiencia sensorial única.