¿Dónde comer pizza napolitana en CDMX? Los 5 mejores restaurantes para probarla

Desde locales casuales hasta espacios más sofisticados, acá nuestra selección de 5 lugares que tienes que conocer si quieres probar auténtica pizza napolitana en la Ciudad de México.

Dr. Pizza

Un “doctor” que cura cualquier antojo de pizza en diversos puntos de la ciudad. Esta pizzería ofrece propuestas originales, con ingredientes de alta calidad, hechas al horno y con masa que fermenta lentamente, incluso hasta 48 horas. Su menú es divertido, pues algunas pizzas fueron nombradas con nombres de doctor, por ejemplo “Dr. Simi”, una pizza vegana de temporada o “Dr. psiquiatra”, hecha con hongos, aceituna, jalapeño, orégano, mozzarella y albahaca.

-Ubicación: Prado Norte 325, Lomas de Chapultepec; Plaza Popocatépetl 41, Condesa; Lucerna 70b, Juárez; Av. México 5, Coyoacán.

-Horarios: dom a jue 13:00 a 22:00 h y vier y sáb 13:00 a 23:00 h

Pizza Félix

Un imperdible de la Roma. Acá, este lugar ofrece un espacio íntimo con pizzas napolitanas tradicionales. De hecho, la chef mexicana Adriana Lerma, fundadora de esta pizzería, fue reconocida y posicionada en el 39º de The Best Pizza Award, el evento más prestigioso de la industria pizzera internacional. Nuestras favoritas son: la clásica margarita con pomodoro, san marzano, mozzarella y albahaca, así como la death in Venice, hecha con salami Calabrese, pasta de chiles fermentados, pecorino y orégano.

Ubicación: Álvaro Obregón 64, Rome Norte.

Horarios: dom a miér 13:00 a 00:00 h; jue a sáb 13:00 a 02:00 h

Mammut Pizza

Un espacio ideal para foodies y amantes del buen vivir donde se fusiona la tradición napolitana, ingredientes de excelencia y un ambiente relajado. Cada pizza se prepara bajo los más altos estándares artesanales: harinas finas con alto contenido de proteína, fermentadas entre 48 y 72 horas a temperatura controlada, amasadas a mano y combinados con ingredientes locales frescos. Te recomendamos probar la pizza Hot Honey o la Bianca San Danielle, así como sus pastas frescas, porque, te aseguramos, son deliciosas.

-Ubicación: Oxford 21, Juárez.

-Horarios: dom 13:00 a 20:00 h; lun a miér 13:00 a 23:00 h; jue a sáb 13:00 a 00:00 h

Fabiana’s Pizzería

Esta famoso lugar de Polanco se caracteriza porque sus pizzas las hacen con pan de masa madre.Esto quiere decir que es naturalmente fermentada (100% sourdough), lo que permite que sean más ligeras, fáciles de digerir y con mayores nutrientes. Este tipo de pan contiene lactobacilos en una proporción mayor que otros tipos de fermentación. ¿Nuestra pizza favorita? La “scampi” es una gran opción para los amantes de los mariscos, pues está hecha con camarones, ajo y queso mozzarella.

-Ubicación: Oscar Wilde 8, Polanco

-Horarios: lun a jue 13:00 a 22:00 h; vier a dom 13:00 a 23:00 h

Rita La Pizza Fritta

Este lugar ubicado en la Condesa es el primer restaurante de la capital mexicana especializado en pizza frita napolitana, una verdadera joya del street food del sur de Italia. Su propuesta culinaria fusiona tradición, innovación y sostenibilidad, pues utilizan una freidora artesanal traída desde Nápoles, un aceite fermentado Zero Acre, limpio y responsable, libre de transgénicos, pesticidas, gluten y grasas trans. Te recomendamos probar su propuesta “montañera”: frita y horneada, con ingredientes de temporadas. También, prueba la pizza frita media: rellena, en forma de cornetto, así como sus vinos del sur de Italia y México y una selección de Spritz.

-Ubicación: Zamora 31, Condesa.

-Horarios: lun cerrado; mar a jue 14:00 a 22:30 h; vier y sab 14:00 a 23:00 h; dom 13:00 a 18:00 h