Casas de moda con conceptos gastronómicos únicos en el mundo

Ferragamo Caffè (CDMX)

Hace apenas algunas semanas que la italiana Ferragamo abrió un espacio especial en Ciudad de México. Se trata de Ferragamo Caffè, diseñado para sumergirte en la estética y el espíritu de la marca durante tu visita.

La idea es descubrir la artesanía y elegancia contemporánea de la casa de moda, a través de creaciones gastronómicas inspiradas en sus modelos más icónicos, como la Rainbow Sandal, diseñada por el propio Salvatore Ferragamo en 1938 para Judy Garland, ahora transformada en un postre colorido, delicado y delicioso con colores y texturas que recuerdan a las creaciones históricas de la marca.

El menú presenta clásicos de la cultura italiana, como vitello tonnato o arancini acompañados de un ragù cocinado a fuego lento.

Dónde : El Palacio de Hierro Polanco.

: El Palacio de Hierro Polanco. Horario: desde el 11 de noviembre de 2025, a partir de las 17:00 horas.

Gucci Osteria da Massimo Bottura

Dos iconos italianos se unieron: el chef Massimo Bottura (tres estrellas Michelin) y la casa de moda Gucci crearon restaurantes que ofrecen experiencias gastronómicas que son un viaje en el que, a cada país al que llegan, comparten los mejores elementos de la cocina italiana con los sabores locales.

Hay varios restaurantes en el mundo –incluido por supuesto el de Florencia, con una estrella Michelin; Beverly Hills (también con una estrella); y los de Tokio y Seúl–, cada uno diseñado para contar su propia historia.

Por cierto, la chef mexicana Karime López es la responsable de llevar lo mejor de sus ideas culinarias a los comensales de Gucci Osteria Florencia.

Blue Box Café Tiffany & Co.

Hace ya un tiempo que este concepto llegó a Ciudad de México y sigue tan bello como desde un inicio: la experiencia de Tiffany se transforma en una experiencia culinaria única, donde la sofisticación y el sabor se fusionan de una forma única y nos hacen realidad el Breakfast at Tiffany’s.

Solo hay cuatro Blue Box Café en el mundo, el de CDMX (ubicado en la tienda insignia de Tiffany en Polanco), Dubai, Londres y, por supuesto, en la famosísima tienda de Nueva York.



En México, es el chef Edo López quien le da un toque especial al menú del encantador y elegante café, que incluye desde los clásicos huevos de desayuno, hasta los “Favoritos de Holly”.