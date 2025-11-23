Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y Gourmet

Bu'ul: la riqueza gastronómica de la Península

Alta cocina con un fuerte arraigo en lo local frente a las costas de Quintana Roo es la premisa con la que Bu’ul conquista a sus visitantes y se graba en sus recuerdos culinarios.
dom 23 noviembre 2025 09:00 AM

Los amantes de la alta cocina y los espíritus exploradores tienen en el restaurante Bu’ul una razón para dirigir sus pasos a la Riviera Maya.

Con la guía del visionario chef Jorge Vallejo y la ejecución magistral de Carlos Navarrete, este concepto gastronómico sumerge al comensal en un viaje sensorial a través de los sabores auténticos de la península de Yucatán –fuertemente anclados en el maíz, los frijoles y los chiles–, reinterpretados con sofisticación y presentados en un ambiente de lujo discreto a orillas de una playa catalogada como de las más bonitas del mundo.

Publicidad

Más allá de los clichés caribeños, Bu’ul celebra la esencia de México a través de ingredientes icónicos, mismos que son transformados con orgullo y sensibilidad en cada uno de sus platillos. La experiencia comienza en su Raw Bar, donde cocteles de autor, creados en colaboración con Rayo Cocktail Bar, preparan el camino para el festín que llegará a continuación.

Desde un menú peninsular de seis tiempos maridado con vinos premium hasta una carta con 24 opciones que satisfacen todos los antojos, Bu’ul ofrece un abanico de posibilidades para complacer a los paladares más exigentes.

Destacan creaciones como el salbut de langosta con recado rojo, el pato con chichilo negro y chochoyotas, y la tarta de mamey con escamoles. Su cava, curada por el sommelier Michael González, es un tesoro enológico con colecciones verticales únicas, ideal para catas privadas y momentos de introspección.

Bu’ul ha sido reconocido por la Guía Michelin e incluido en prestigiosas listas de vinos, lo que certifica la calidad excepcional de su cocina y su compromiso con la innovación.

Pero más allá de los premios, Bu’ul ofrece una experiencia que alimenta el alma, conectando con la cultura y la tradición mexicanas a través de la gastronomía. Un lujo auténtico y memorable.

Publicidad

Tags

Restaurantes Península de Yucatán

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad