Bu'ul: la riqueza gastronómica de la Península

Más allá de los clichés caribeños, Bu’ul celebra la esencia de México a través de ingredientes icónicos, mismos que son transformados con orgullo y sensibilidad en cada uno de sus platillos. La experiencia comienza en su Raw Bar, donde cocteles de autor, creados en colaboración con Rayo Cocktail Bar, preparan el camino para el festín que llegará a continuación.

Desde un menú peninsular de seis tiempos maridado con vinos premium hasta una carta con 24 opciones que satisfacen todos los antojos, Bu’ul ofrece un abanico de posibilidades para complacer a los paladares más exigentes.

Destacan creaciones como el salbut de langosta con recado rojo, el pato con chichilo negro y chochoyotas, y la tarta de mamey con escamoles. Su cava, curada por el sommelier Michael González, es un tesoro enológico con colecciones verticales únicas, ideal para catas privadas y momentos de introspección.

Bu’ul ha sido reconocido por la Guía Michelin e incluido en prestigiosas listas de vinos, lo que certifica la calidad excepcional de su cocina y su compromiso con la innovación.

Pero más allá de los premios, Bu’ul ofrece una experiencia que alimenta el alma, conectando con la cultura y la tradición mexicanas a través de la gastronomía. Un lujo auténtico y memorable.