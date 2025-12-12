Publicidad

Viajes y Gourmet

Best of the Best | Los hoteles en México que marcaron la diferencia en 2025

Nuestro tradicional recuento de todo lo bueno que nos dio 2025 inicia con los hoteles en México que, por su excepcionalidad, debemos reconocer.
vie 12 diciembre 2025 05:55 AM
Best of the Best 2025: conoce los mejores hoteles en México. (Foto: Cortesía)

México está viviendo una transformación en la industria turística inaudita y, por supuesto, a mayor competencia, la calidad de muchos lugares aumenta también. Estos fueron nuestros 5 hoteles favoritos de 2025.

FOUR SEASONS RESORT LOS CABOS AT COSTA PALMAS

(Baja California Sur)

fourseason.jpg
Una cara distinta de la península de Baja California. (Foto: Cortesía)

Una de las mayores cualidades de este resort es que enseña una cara distinta de la península de Baja California con una vibra mediterránea, una extensa franja de playa, decoración dominada por los blancos y una oferta gastronómica en la que destaca Estiatorio Milos, el concepto del chef Costas Spiliadis. ¿Una cita imperdible? El spa y su masaje para el nervio vago.

LIVE AQUA SAN MIGUEL DE ALLENDE (Guanajuato)

live-aqua.jpg
En San Miguel se esconde esta joya: Live Acqua (Foto: Cortesía)

Con un estilo mexicano moderno –mezcla de arquitectura brutalista y colonial–, este hotel ofrece comodísimas habitaciones, albercas para relajarse y un spa verdaderamente imperdible.

ONE&ONLY MANDARINA (Nayarit)

one and only.jpg
One&Only Mandarina en Riviera Nayarit. (Foto: Cortesía)

Treinta y tres hectáreas de selva tropical cobijan a un hotel que garantiza la máxima privacidad, vistas imponentes del Pacífico mexicano y villas que elevan el lujo a nuevas alturas.

MIRA EARTH STUDIOS (Baja California)

mira-earth.jpg
Todas las habitaciones/estudio de MIRA Earth tienen una vista imponente al Valle de Guadalupe. (Foto: Cortesía)

Materiales naturales, amenidades modernas y una estética minimalista invitan a disfrutar de la tranquilidad de los viñedos del Valle de Guadalupe, los sabores locales y a desconectar del mundo.

CHABLÉ MAROMA (Quintana Roo)

CHABLE.jpg
La Península de Yucatán tiene la propuesta de Chablé Maroma, que conecta arte, cultura, descanso y gastronomía. (Foto: Cortesía)

A orillas de una de las playas más bonitas de la Riviera Maya, esta propiedad apuesta por el bienestar en sus distintas expresiones: comidas deliciosas, masajes transformadores y conexión con la naturaleza.

