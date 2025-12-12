México está viviendo una transformación en la industria turística inaudita y, por supuesto, a mayor competencia, la calidad de muchos lugares aumenta también. Estos fueron nuestros 5 hoteles favoritos de 2025.
Best of the Best | Los hoteles en México que marcaron la diferencia en 2025
FOUR SEASONS RESORT LOS CABOS AT COSTA PALMAS
(Baja California Sur)
Una de las mayores cualidades de este resort es que enseña una cara distinta de la península de Baja California con una vibra mediterránea, una extensa franja de playa, decoración dominada por los blancos y una oferta gastronómica en la que destaca Estiatorio Milos, el concepto del chef Costas Spiliadis. ¿Una cita imperdible? El spa y su masaje para el nervio vago.
LIVE AQUA SAN MIGUEL DE ALLENDE (Guanajuato)
Con un estilo mexicano moderno –mezcla de arquitectura brutalista y colonial–, este hotel ofrece comodísimas habitaciones, albercas para relajarse y un spa verdaderamente imperdible.
ONE&ONLY MANDARINA (Nayarit)
Treinta y tres hectáreas de selva tropical cobijan a un hotel que garantiza la máxima privacidad, vistas imponentes del Pacífico mexicano y villas que elevan el lujo a nuevas alturas.
MIRA EARTH STUDIOS (Baja California)
Materiales naturales, amenidades modernas y una estética minimalista invitan a disfrutar de la tranquilidad de los viñedos del Valle de Guadalupe, los sabores locales y a desconectar del mundo.
CHABLÉ MAROMA (Quintana Roo)
A orillas de una de las playas más bonitas de la Riviera Maya, esta propiedad apuesta por el bienestar en sus distintas expresiones: comidas deliciosas, masajes transformadores y conexión con la naturaleza.