A un lado, Europa: estos son los 5 destinos del mundo que serán tendencia para viajar en 2026

Recientemente, la plataforma de viajes Skyscanner reveló su informe anual y muestra un cambio importante en el interés de los mexicanos por los destinos a visitar que va más allá de las ciudades clásicas.

Para lograr información certera, el estudio se basa en las miles de millones de búsquedas de los usuarios dentro de la plataforma y se complementa con una encuesta global hecha a 22,000 personas.

Los 5 países que más interés despiertan a los viajeros de México

Entre los mexicanos, uno de los aspectos que más destaca es el aumento en la búsqueda de viajes familiares y un cambio interesante es la diversidad de destinos que ya no se concentran únicamente en Estados Unidos, Canadá o ciertas ciudades europeas, sino que hay un mayor interés por Asia y Sudamérica.

Los destinos con más aumento en búsquedas de vuelos desde México hacia cada ciudad, en comparación con el año anterior, son:

PEKÍN, CHINA

+348% de interés

Beijing es una de las ciudades más apasionantes de Asia. Igor Sporynin (Foto:| Unsplash)

La definición más puntual de un destino que mezcla tradición y modernidad: la vibrante escena cultural y gastronómica china, se combina a la perfección con el desarrollo tecnológico más impactante.

PHUKET, TAILANDIA

+142% de interés

La isla más grande de Tailandia es Phuket. Mike Swigunski (Foto:| Unsplash)

La isla más grande y famosa de Tailandia es uno de los destinos más completos del sudeste de Asia.

Se puede llegar con vuelos directos desde Europa y distintas partes de Asia gracias a que tiene su propio aeropuerto internacional y ofrece gastronomía callejera deliciosa, playas con aguas turquesas y actividades de turismo de aventuras.

KUALA LUMPUR, MALASIA

+131% de interés

El centro de Kuala Lumpur es un espacio diverso en el que conviven culturas de distintos puntos de Asia. (Foto: Sam Szuchan | Unsplash)

Sí, no parece que Kuala Lumpur sea un hot spot, pero lo es. No se trata solo de ver las famosas torres Petronas, sino de recorrer sus calles con una diversidad cultural apabullante, una gastronomía diversa que integra distintas culturas, desde la malaya hasta la china e india, hasta street art y museos interesantes.

SAN JUAN, PUERTO RICO

+126% de interés

San Juan, Puerto Rico, es una de las ciudades más bellas del Caribe. Jimmy Woo (Foto:| Unsplash)

El Efecto Bad Bunny se hizo notar en este conteo: la isla del encanto en verdad es mágica y cuando la visites un pedacito de tu corazón se quedará ahí. Las playas son preciosas, pero caminar por el Viejo San Juan, conocer la historia de la ciudad, comer en sus restaurantes y hacer bar hopping por las noches es una actividad imperdible. Si planeas visitar Puerto Rico, sin duda te recomendamos visitar el Parque Toro Verde y lanzarte en la tirolesa más larga de América Latina (nada más y nada menos que 2.8 kilómetros).

MONTEVIDEO, URUGUAY

+117% de interés

Playa de los Pocitos en Montevideo, Uruguay. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Los uruguayos son bondadosos y comparten a manos llenas. El ambiente relajado, la escena artística y la gastronomía lo hacen un destino interesante que vale la pena descubrir. Camina por la ciudad vieja, relájate en la playa, o come el famoso chivito en el Mercado del Puerto.