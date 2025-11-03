Hoteles independientes | The Lowell: Un refugio clásico y discreto

La visión del hotel, que continúa siendo una joya propiedad de la familia Chartouni, ha sido esculpida por talentos como Mark Pinney, reconocido arquitecto londinense, y Michael Smith, diseñador de renombre con un enfoque modernista que respeta las raíces tradicionales del alojamiento. Esta amalgama de historia y modernidad se refleja en sus interiores, con renovaciones recientes en el primer piso que transforman el espacio en un destino preferido tanto para visitantes internacionales como para residentes locales que desean relajarse y disfrutar de la gastronomía o el confort en un entorno exclusivo.

The Lowell es un oasis de discreción en el emblemático Upper East Side. (Foto: Cortesía)

Aunque actualmente cuenta con 74 habitaciones y suites, fue construido en la década de 1920 como un edificio de apartamentos de lujo y ha sabido conservar su esencia para ofrecer una experiencia en la que la sofisticación se combina con la comodidad de un hogar lejos de casa. Cada una de ellas es un reflejo de la elegancia clásica y la mayoría ofrece amplios espacios que incluyen terrazas, cocinas y chimeneas de leña. Aquí, la sensación de tener un pied-à-terre en la Gran Manzana cobra vida. Desde tecnología de última generación hasta amenities exclusivos diseñados por Dina De Lucca Chartouni, cada detalle busca brindar una experiencia sensorial única.

Para De Lucca Chartouni, la esencia de la hospitalidad en un destino como Nueva York va más allá de las instalaciones: radica en ofrecer una experiencia de máxima privacidad y discreción. “En una ciudad donde la hospitalidad domina, la creatividad y la personalización son nuestro factor diferenciador”, afirma. La colaboración con marcas de prestigio como Dior Maison para el té de la tarde Lily of the Valley, y el compromiso de mantener elementos tradicionales –como llaves, menús en papel, señales de “no molestar” y periódicos– son pruebas de su filosofía de enriquecer la experiencia humana, apegada a los sentidos y la tradición.

Para De Lucca Chartouni, la esencia de la hospitalidad en un destino como Nueva York va más allá de las instalaciones. (Foto: Cortesía)

La saga de The Lowell, que inició en 1927, se ha construido sobre una identidad fuerte: la elegancia eterna y el encanto perdurable. Su emblemático The Club Room, inspirado en una biblioteca acogedora, ofrece un espacio de íntima conexión, mientras que el restaurante franco-mediterráneo Majorelle, con su ambiente refinado, refleja el mismo espíritu.

En la era del lujo moderno, marcada por la incorporación de la tecnología, The Lowell lidera mostrando que la verdadera exclusividad no requiere estridencias. De Lucca Chartouni lo enfatiza: “Ofrecemos algo que las grandes marcas no pueden replicar: discreción, intimidad y verdadera privacidad”. En un entorno donde cada detalle cuenta, este refugio histórico continúa siendo sinónimo de excelencia, un símbolo del estilo de vida que combina tradición, modernidad y la belleza de lo discreto.

Su emblemático The Club Room, inspirado en una biblioteca acogedora, ofrece un espacio de íntima conexión. (Foto: Cortesía)

En un mundo lleno de opciones, The Lowell permanece como el destino predilecto para quienes buscan lujo sin ostentación, pues nada se compara con la experiencia de sentirse único en un rincón de Manhattan que, sobre todo, respira historia, elegancia y un toque europeo que hace de cada estancia una historia para recordar.

