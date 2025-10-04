Guía infalible para enamorarte de Boston, la ciudad en la colina

La gente igual se transporta a bordo de recién estrenados vehículos Tesla que en los vagones que recorren el primer sistema de metro de aquella nación, inaugurado en 1897. Caminar por sus calles significa adentrarse en la historia de los movimientos sociales que moldearon la sociedad estadounidense, pero también es la oportunidad perfecta para disfrutar los aromas de diversas gastronomías que reflejan la diversidad cultural de la costa este, maravillarse con el fervor que despiertan sus equipos deportivos, admirar las obras de arte urbano en parques y plazas, y, sobre todo, dejarse cautivar por la calidez y amabilidad de los bostonianos.

Qué hacer al viajar a Boston: una guía perfecta

Para aquellos que están planeando una visita a la ciudad, preparamos una breve guía de algunos de los atractivos imperdibles durante un primer acercamiento a las latitudes de Nueva Inglaterra.

⟶ RECORRER EL FREEDOM TRAIL

Esta ruta de cuatro kilómetros señalizada por una hilera de ladrillos rojos – que en algunas partes son simulados con pintura– recorre parques, museos, iglesias, casas y cementerios que fueron escenarios importantes de la lucha de independencia estadounidense. En tours o de manera independiente, los visitantes descubrirán datos interesantes acerca de personajes como Benjamin Franklin y Samuel Adams, además de tocar distintos barrios de la ciudad.

⟶ ASISTIR A UN JUEGO DE LOS RED SOX

Una de las mejores maneras de sumergirse en la cultura local es a través del beisbol visitando Fenway Park y disfrutando de un juego de los Boston Red Sox. El ambiente familiar, la emoción de la afición y la oportunidad de cantar Sweet Caroline a todo pulmón con una cerveza y un hotdog en mano completan esta experiencia imperdible.

⟶ VISITAR HARVARD Y EL MIT

Sin importar si uno es un nerd o no, explorar los campus de Harvard y el MIT –localizados en Cambridge– permite darse una idea de cómo es la vida estudiantil en las universidades de élite de Estados Unidos. Nuestra sugerencia es hacer un tour guiado para familiarizarse con los procesos de admisión, asignación de vivienda y las tradiciones de dichas universidades. Sirva esta visita de pretexto para comer unos mejillones en The Hourly Oyster House.