Ártico o Antártida: guía práctica para elegir tu próxima aventura polar

Son lugares donde el silencio se vuelve audible, donde el hielo parece esculpido por el viento y el tiempo, y donde la naturaleza alcanza un nuevo significado. Si estás pensando en tener una expedición polar seguramente te preguntaras: ¿Norte o Sur? ¿Osos polares o pingüinos emperador? ¿Auroras boreales o icebergs monumentales?

Vacaciones en el Ártico

No es un continente, sino un océano helado rodeado por países como Noruega, Canadá y Groenlandia. Su temporada se extiende de junio a octubre, durante el verano boreal.

LO QUE TE ESPERA AQUÍ:

La fauna es más sigilosa. Si tienes suerte, podrás avistar osos polares en Svalbard, ballenas beluga, narvales, morsas. También podrás visitar comunidades Inuit en el Alto Ártico canadiense o en Groenlandia.

¿Cómo viajar al Ártico? Algunas de las mejores recomendaciones. (Foto: Cortesía)

ES PARA TI SI BUSCAS:

Fauna salvaje en su hábitat más crudo, historia de exploradores legendarios, encuentros culturales auténticos y una conexión profunda con el paisaje.

Vacaciones en la Antártida

Más allá del Círculo Polar Antártico aguarda un continente intacto: la Antártida. Su temporada va de octubre a marzo, en pleno verano austral. Allí es territorio de hielo eterno; montañas cubiertas de nieve, glaciares que crujen al romperse y colonias de pingüinos dignas de apreciar.

LO QUE TE ESPERA AQUÍ:

Zarpar desde Ushuaia y cruzar el mítico Pasaje de Drake, hasta ser testigo de un mundo donde los hielos azules relucen como gemas y donde miles de pingüinos, focas y ballenas se mueven con libertada. Puedes hacer kayak entre icebergs, acampar sobre el continente blanco o incluso lanzarte a un polar plunge en aguas antárticas.

De hecho, Quark Expeditions ofrece itinerarios más largos hacia las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, conocidas como el “Serengeti del Océano Austral” por su vida animal abundante y paisajes sublimes.

¿Viajar a la Antártida? Así puede realizarse. (Foto: Cortesía)

ES PARA TI SI BUSCAS:

Abundante vida marina, aislamiento absoluto, paisajes sobrecogedores y la sensación de estar literalmente en el fin del mundo.

