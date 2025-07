En una reciente visita a la Ciudad de México, para Barra México, Berg charló con Life and Style sobre su proceso creativo y cómo mantiene su mente activa a pesar de lo exigente que es su trabajo.

“Soy muy afortunada de poder viajar. Por ejemplo, muchos de mis clientes regulares saben cuando visito México y al volver lo primero que me preguntan es qué llevo de regreso”, dice en entrevista la también embajadora de Woodford. “Ellos saben que siempre volveré con una idea para una bebida para el bar que se sienta como que ellos vinieron conmigo a México”.

Monica Berg visitó CDMX durante Barra México. (Foto: IG @monicasuh)

Y es que la relación con sus clientes (regulares o no) es dinámica y de confianza pues, según explica, “está construida en explorar juntos. Sé que al volver a Londres iré directo al trabajo y haré algo con sabores mexicanos”.

Este es un país asombroso y siempre he pensado que si un día dejo Londres, terminaré en México. Monica Berg, bartender

México, un país de inspiración para Monica Berg

Berg ha sido reconocida por distintas organizaciones como la mejor bartender en el mundo, como en los Spirited Awards y Tales of The Cocktail, adem´s de Bartender’s Bartender, de The World’s 50 Best Bars.

Para la bartender noruega, nuestro país es uno de sus lugares favoritos y, siempre que viaja de visita busca probar nuevos sabores. “En términos de sabores e ingredientes, México es uno de mis países favoritos”.

Y aunque le encanta experimentar con tequila, uno de sus ingredientes favoritos es la hoja santa. “Aquí tienen frutas asombrosas y me encantan los dulces mexicanos, tienen una composición de sabores única que siempre los hace interesantes”.

Su declaración no la hace a la ligera: uno de sus platillos favoritos es el aguachile y lo disfruta tanto que durante la pandemia aprendió a prepararlo en casa, pues no podía ir a ningún lugar en Londres donde pudiera comerlo.

El menú de Tayēr + Elementary, bar fundado por Monica Berg en Londres, cambia su menú de bebidas cada semana. (Foto: IG @monicasuh)

“No quiero que se tome a mal lo que diré, pero es un país en el que tanto los ricos como los más pobres pueden comer igualmente bien porque la comida en las calles es mucho mejor que en muchos restaurantes en otros países, ¡es increíble! Es un país asombroso y siempre he pensado que si un día dejo Londres, terminaré en México”, dice con una seguridad y alegría contagiosas.

