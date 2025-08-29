Las 6 herramientas básicas de coctelería para montar un mini bar en casa

Contar con los utensilios adecuados no solo facilita la mezcla, sino que eleva la experiencia de preparar un cóctel a otro nivel. Para convertir tu sala, terraza, cocina o cualquier espacio de tu casa en un pequeño bar, no necesitas mil instrumentos, basta con tener los esenciales para crear ricas bebidas y experiencias memorables.

Desde una margarita clásica hasta un gin tonic, acá te compartimos las seis herramientas de coctelería imprescindibles en casa que te permitirán crear tragos con el balance y estética dignos de un bartender profesional.

Coctelera (shaker)

Sí o sí debes contar con la reina de la coctelería. Aunque existen diversos tipos de shaker, la coctelera Boston es la más popular. Comúnmente es de acero inoxidable y se compone de dos a tres piezas: vaso, filtro y tapón. Funciona para mezclar y enfriar los ingredientes de manera uniforme y lograr texturas y sabores equilibrados.

Colador (strainer)

Son conocidos como colador oruga o de gusano por su forma de un espiral. Son de acero inoxidable y se utilizan para vaciar el líquido y evitar partículas no deseadas, como pedazos de hielo, exceso de claras de huevo, hierbas, etc.

Cuchara mezcladora (bar spoon)

En México son conocidas como “bailarinas” y sirven para los cócteles que no se agitan, sino que se mezclan, por ejemplo el Negroni o Dry Martini. Su diseño de mango largo permite llegar al fondo del vaso.

Cómo usar el shaker, mixing glass, strainer y más herramientas de coctelería para preparar drinks en casa. (Foto: Shutterstock)

Medidor (jigger)

Es un utensilio muy popular en bares que permite medir las porciones. Se pueden encontrar de diferentes medidas y diseños, pero generalmente cuentan con dos medidas, lo que asegura que cada drink tenga la dosis exacta de cada ingrediente.

Pinzas para hielo

El hielo ayuda a la textura e intensidad del cóctel, por ello, aunque algunas bebidas no lleven hielos, a veces los necesitan como paso intermedio, solo para enfriar, por ello deberás apoyarte en este utensilio (el cual también aporta un toque más profesional al momento de servir).

Vaso mezclador (mixing glass)

Y qué sería de este artículo sin un mixing glass… cuando un drink requiere delicadeza y no fuerza (como agitarlos), el vaso mezclador llega al rescate. Comúnmente es de vidrio grueso y ayuda a que la bebida tenga una textura más sedosa.