Para amantes de los drinks: ¿con qué maridar bebidas que se toman derecho?

Sin mezclas innecesarias, así es como se disfrutan las buenas bebidas o como también se dice: que pueden tomarse “derecho”. Seguramente te ha pasado que llegas a una reunión o estás en casa y se te antoja un drink para relajarte (y no te culpamos), pues ese momento significa desconectarte de la rutina, pero ¿te has puesto a pensar qué necesitas para realzar los sabores de lo que estás tomando?

Ya sea un whisky en las rocas, un mezcal artesanal o hasta un tequila, cognac u otras bebidas, apreciar sus sabores no está peleado con acompañarlos con alimentos siempre y cuando sean los maridajes correctos. Y no, eso no quiere decir que necesites una comida de 8 tiempos o un sommelier al lado.