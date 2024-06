3 parques nacionales de Estados Unidos imperdibles para viajeros aventureros

Zion National Park, Utah

Las películas The Jewel of the Nile (1985), 007 License to Kill (1975), Romancing the Stone (1984) y Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) comparten locación: el Zion National Park de Utah, en Estados Unidos.

Paraíso de la escalada y el senderismo, con rutas que ofrecen vistas irrepetibles y de un enorme interés geológico, en Zion también se puede volar en parapente sobre el cañón de 800 metros de profundidad y 150 millones de años de antigüedad generado por el río Virgen, autor también de decenas de cavidades submarinas reservadas a los buceadores más experimentados.

Los amantes de la naturaleza también encontrarán en Zion National Park un oasis de diversidad. Treinta y dos especies de reptiles conviven en el parque con 75 especies de mamíferos (de ellas, 19 son murciélagos) y 289 de aves, un vergel de fauna y flora que ofrece desde paisajes desérticos a bosques de coníferas.

Otras de las actividades que han convertido a Zion National Park en uno de los parques más solicitados de Estados Unidos es su relación con el ciclismo de montaña, ya sea en las modalidades de descenso, cross country o para un simple paseo, gracias a decenas de kilómetros de pistas acondicionadas para esta actividad, con acceso al agua e interconectadas entre sí en una tela de araña que parece casi infinita.

Actividades: Escalada, senderismo, ciclismo de montaña, descenso de cañones, vuelo en parapente, espeleobuceo.