Yasuo Asai, el chef tiktoker de curiosidad desbordada

Sus pruebas las hace desde siempre: es un incansable viajero que ha vivido en Nueva York, Chile, Brasil y, desde hace 10 años, en México. En todos lados hace lo mismo: va a los mercados a descubrir los ingredientes locales que más curiosidad le provocan, se los lleva a su cocina y comienza el arte… o la alquimia.

“En cualquier país que me quedo visito el mercado; como soy cocinero me da curiosidad la gastronomía del país y el mercado es la mejor manera de conocer los ingredientes locales y sus temporadas por eso toda mi vida siempre visito y me encanta”, cuenta en entrevista con Life and Style desde su restaurante Asai Kaiseki, en Polanco.

Su especialidad es la comida kaiseki, un estilo tradicional japonés que mezcla de una forma equilibrada y con extremo cuidado a los detalles, las sensaciones visuales y gustativas. Es decir, cada platillo además de ser exquisito, es hermoso.

A esto, hay que añadir que toda su vida en las cocinas ha experimentado y, desde hace un año y medio, su proceso de elaboración y creatividad lo hace público, algo poco común. Es como si, mientras escribo este texto, y las ideas se van uniendo entre conceptos, pasajes de la entrevista y la música de fondo, me grabara y lo pusiera en redes. Claro, el proceso de escribir no es tan visualmente atractivo como el de cocinar, pero esa es la idea: mostrar al mundo (y, en el caso del chef Yasuo, a más de 200 mil personas en TikTok y otras 200 mil en Instagram ) el momento en el que las ideas llegan y se ponen en marcha. Hay algo de vulnerabilidad en ello. Y también de diversión.